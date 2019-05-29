لو خالع ضرسك.. تعرف على خطوات وقف النزيف لالتئام الجرح

كتبت إيناس البنا

يعانى الفم بعد عملية خلع ضرس من النزيف لفترة قد تمتد لساعات أو حتى يوم كامل، لذا نعرض فى التقرير التالى أبز الخطوات التى تساعد على وقف نزيف الفم بعد خلع الأسنان.

من خلال الضغط على موقع الاستخراج وممارسة العناية بالجروح الأساسية يستطيع معظم الناس التوقف عن النزيف كليًا خلال 24 ساعة تقريبًا من خلع الأسنان.

ويوصى موقع "WebMD" باتخاذ تدابير إضافية لإدارة النزيف وتقليل خطر الإصابة وتسريع عملية الشفاء، ولكن إذا استمرت الأعراض لمدة تزيد عن 24 ساعة يُنصح بإبلاغ الطبيب أو الجراح الذى أجرى العملية.



نصائح بعد خلع الضرس

واعتمادًا على شدة النزيف قد تتضمن عملية الاستخراج خياطة المنطقة لمنع المزيد من فقدان الدم، بعد الانتهاء من الاستخراج، يقوم الجراح عادة بتعبئة المنطقة بالشاش، وينصح المريض بالضغط من أجل ممارسة الضغط وتشجيع التخثر.

ويجب أن يتجنب المرضى الاستلقاء أثناء الفترة التى تلى الجراحة مباشرة، حيث يؤدى ذلك إلى رفع ضغط الدم فى الرأس ويمكن أن يساهم فى تسرب الجلطة وحتى فقدانها والتى تسرع عملية الشفاء والتئام الجرح.



إجراءات خلع الأسنان

وتشمل التدابير الأخرى الواجب اتباعها تجنب الإجهاد أو النشاط البدنى الذى قد يرفع ضغط دم المريض، وتناول الأطعمة الخفيفة وتجنب الشفط مثل المشاركة فى التدخين أو الشرب من خلال مصاصة الكوب، يمكن أن يسحب هذا الشفط بسهولة الجلطة المشكلة حديثًا ويسبب مضاعفات.