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ضبط 2800 طلقة جرينوف و36 قطعة سلاح متنوع فى سوهاج

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:16 م
ضبط 2800 طلقة جرينوف و36 قطعة سلاح متنوع فى سوهاج أسلحة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون حملة استهدفت أطراف الخصومات الثأرية وتجار الأسلحة والذخائر بدائرة المديرية.

جاءت الحملة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط "2800" طلقة جرينوف عيار 7.62 ×54 بحياة أحد التجار بمركز أخميم شرقى محافظة سوهاج وتمت عملية الضبط عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة ومن خلال ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم طارق أبو سديرة رئيس وحدة المباحث والرائد إبراهيم صقر معاون أول المباحث.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 4 بنادق آلية عيار 7.62 ×39 وعدد4 خزائن و"20" طلقة من ذات العيار و"18" طلقة عيار 7.62 × 51 و8 بندقية خرطوش عيار 12 و"14" فرد روسى محلى الصنع و"2" طلقه من ذات العيار و"5" فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و5 قطع سلاح أبيض تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط 3 قضايا، منها ضبط 29 قطعة لمخدر الحشيش وهاتف محمول حيازة "خليفة ع ب" 23 سنة عامل ومقيم الجريدات مركز طهطا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات.

تم ضبط قطعتى لمادة الحشيش المخدر وقطعة متوسطة الحجم لجوهر الافيون المخدر ود "5" سيجارة بداخلهم مادة الحشيش المخدر ومبلغ 100 جنيهاً حيازة المتهم ناجى ر ا 52 سنة عامل ومقيم الإصلاح دائرة مركز البلينا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وأنهت الحملة أعمالها بدائرة مركز شرطة أخميم حيث تمكن المقدم طارق أبوسديرة رئيس وحدة مباحث المركز من ضبط قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن 500 جرام ومبلغ 600 جنيهاً و"2" هاتف محمول حيازة المتهمة ياسمين ر م 44 سنة لا تعمل ومقيمة شارع الست دميانة بندر أخميم وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

سلاح وذخيرة

اخبار مصرية

اخبار مصر

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