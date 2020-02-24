صور.. موجة من الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر

وأعلنت مديرية الصحة تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو حرائق بسبب التقلب المفاجئ في الطقس، وكذلك الطوارئ بالمستشفيات العامة بالقليوبية بمختلف المراكز لاستقبال الحالات بسبب حالة الطقس وحوادث الطرق، وأعلنت مديرية الأمن وإدارات الحماية المدنية حالة الطوارئ لمواجهة أي حوادث تنشأ عن تقلبات الطقس.

وأصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات المناخية وتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها .