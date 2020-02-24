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صور.. موجة من الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:41 م
صور.. موجة من الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر
القليوبية - نيفين طه

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ضربت موجة من الأمطار الغزيرة مدينتى قليوب وشبين القناطر بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، مما حولت الشوارع الي برك طينية وتراكمت مياه الأمطار بجميع الشوارع والتي أربكت حركة المواطنيين من السير بالشوارع الرئيسية والجانبية وكذلك القري  التي توقفت فيها حركة البيع والشراء ،بجانب قطع الكهرباء عن معظم قري مدينة شبين القناطر 

 
وأعلنت مديرية الصحة تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو حرائق بسبب التقلب المفاجئ في الطقس، وكذلك الطوارئ بالمستشفيات العامة بالقليوبية بمختلف المراكز لاستقبال الحالات بسبب حالة الطقس  وحوادث الطرق، وأعلنت مديرية الأمن وإدارات الحماية المدنية حالة الطوارئ لمواجهة أي حوادث تنشأ عن تقلبات  الطقس.
 
وأصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات المناخية وتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها .
 
فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الامطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الامطار حيث يتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.
 
وأصدر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تعليمات برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة وإلغاء الراحات والتواجد علي مدار 24 ساعة لواجهة حالات سقوط الامطار المتوقعة بنطاق المحافظة وضرورة مرور فرق الطوارئ والمعدات على الانفاق ومنازل الكبارى ومنازل تجمع المياه، مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ 45 سيارة لشفط المياه ونافورى لتسليك خطوط الصرف الصحى.
 
وأهاب مجاهد بالمواطنين التعاون مع الشركة بالإبلاغ عن أى تجمعات للمياه على رقم الخط الساخن 125/01200288880.
 
الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر (1)
 

الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر (3)
 

الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر (4) 
الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر (5)
 

الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر (6)
 

الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر (7)
 

الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر (9)
 

الأمطار الغزيرة تضرب مدينة قليوب وشبين القناطر (11)
 
 
 
 

 


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