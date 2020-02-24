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صور.. مستريح جمع 7 ملايين جنيه من 100 مواطن بدمياط لتشغيلها بتجارة الأعلاف

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:03 م
صور.. مستريح جمع 7 ملايين جنيه من 100 مواطن بدمياط لتشغيلها بتجارة الأعلاف
دمياط عبده عبد البارى

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شغلت قضية مستريحى قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط الرأي العام في الأيام الأخيرة، بعد اتهام عدد كبير من الأهالى لأكثر من شخص له بالاستيلاء على ما يقرب مليار جنيه لتوظيفها، والحصول على أرباح شهرية مقابل الإيداع لديهم، وتبين ان مستريحى كفر الغاب لديهم وكلاء بالقرى المحيطة بكفر الغاب وتخطت شهرتهم حدود محافظة دمياط ووصلت لقرى محافظة الدقهلية المجاورة لها، ولكن تأزمت القضية بكفر الغاب نظرت لكثرة المودعين الذين أودعوا مبالغهم، خاصة انها من القرى المشهورة بوجود كثافة عمالية بدول الخليج.

وللمرة الثالثة خلال اسبوعين تفجرت قضية المستريح الثالث مرتضى الهنداوي ولكنه مستريح البسطاء الذى جمع 7 مليون جنيه من أكثر من 100 شخص بداعى تشغيلها فى تجارة الاعلاف والحبوب وترواحت المبالغ التى حصل عليها من الأهالى ما بين 15الف جنيه إلى 750 الف جنيه

وحصل اليوم السابع على كشوف بأسماء الضحايا ومدون فيها المبالغ المالية التى أودعوها لدى المستريح وكذلك إيصالات أمانة بتوقيع المتهم الهارب .

ودشن الضحايا جروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان عاوزين فلوسنا من مرتضى الهنداوي.

وحرر 30 من الضحايا محضرين مشتركين أرقام 13729 و 13733 لسنة 1919 أموال عامة، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة ما جاء بالشكوى وتم احالتها للنيابة العامة التى أصدرت امرا بضبط وإحضار المتهم.

وكانت شهدت قرية كفر الغاب، واقعة نصب جديدة، جمع بطلها ما يقرب من 100 مليون جنيه، بحجة تشغيلها فى تجارة العملة والحبوب والسلع الزراعية، أوهم الأهالى بدفع فوائد 30% كل شهر وهرب بعد أن طالبه الأهالى برد المبالغ المالية.

وحرر كلا من شريف عطيه عبد السلام داود وشوقي عبد الله احمد وعبد النبي قنديل محضرا ضد كلا من "اس السمانى" و"اح السماني" وم الصديق" و"مي محمود"، اتهموهم بالنصب عليهم والاستيلاء على 2.5 مليون جنيه بداعى تشغيلها، وحمل المحضر رقم  814 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة كفر سعد.

وتعددت طرق النصب على الأهالى بقرية كفر الغاب، من "مستريح" القرية ويدعى "أس السمانى"، حيث أوهم البعض أنه يعمل فى تجارة الحبوب والمنتجات الزراعية، والبعض الأخر أنه يتاجر فى العملة، مستخدمة وسطاء من أهالى القرية لجذب الضحايا مقابل نسبة من الفوائد الشهرية، حتى ذاع سيطه فى القرية والقرى المجاورة ليجمع ملايين الجنيهات ويهرب بها بعد كشف أمره على "جروب الفيس بوك" الخاص بأهالى القرية.

وأكد أحد الأهالى رفض ذكر اسمه، أن هناك الكثير من الأهالى باعوا أراضيهم وماشيتهم، وأخذوا قروضًا لتشغيل أموالهم مع "السمانى"، قائلاً: الناس رافضة تعمل محاضر فى الشرطة خوفًا من فضيحة أن اتنصب عليهم، وفى ناس متورطة فى الموضوع وقرايب المنصوب عليهم".

وقال أحد المنصوب عليهم بالقرية، رفض ذكر اسمه، أنه دفع 800 ألف جنيه لوسيط صديقه لتشغيلها مع "السمانى" وكان يحصل على  فوائد شهرية بلغت نصف المبلغ الذى اودعه لديه منذ عامين، قائلاً: فى البداية كنت باخد الفوائد واسترد أصل الأموال وده حصل مرة مرات وبعد ما أطمنت قلت للوسيط خليهم معاك وابعتلى الفلوس كل آخر شهر ولما حسيت بعملية النصب طالبت بفلوسلى ولكن النصاب كان هرب"، مشيرًا إلى أن ما تم جمعه من الأهالى يقرب من 100 مليون جنيه.

وتجمع العشرات من أهالى قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط ضحايا المستريح أمام منزله بعد ورود معلومات تفيد بهروبه إلى دولة الإمارات العربية.

وانتقلت قوة أمنية من نقطة شرطة الوسطانى لفض التجمع وتحرير محاضر بالواقعة وذلك بعد وقوع مشادات كلامية بين الضحايا وأسرة المتهم الهارب.

مستريح جمع 7 ملايين جنيه (1)
 
 
 
مستريح جمع 7 ملايين جنيه (1)
 

 

مستريح جمع 7 ملايين جنيه (2)
 

 

مستريح جمع 7 ملايين جنيه (3)
 

 

مستريح جمع 7 ملايين جنيه (4)
 

 

 

محافظه دمياط

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تشغيل الأموال

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