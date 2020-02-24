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صور.. محافظ الغربية يفتتح المعرض السنوى للمنتجات الخشبية بكلية الهندسة

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:20 م
صور.. محافظ الغربية يفتتح المعرض السنوى للمنتجات الخشبية بكلية الهندسة طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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افتتح طارق رحمى محافظ الغربية ونائبه، المؤتمر السنوى للمنتجات الخشبية بكلية الهندسة جامعة طنطا بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا السابق والدكتور محمد أحمد ذكى عميد كلية الهندسة.

وعقب الإفتتاح؛ تفقد محافظ الغربية والحضور المعرض الذى يضم العديد من المنتجات الخشبية والأثاث المكتبى متنوع الأشكال، كما إنه يضم أنواع من الأخشاب المبتكرة مؤخراً "الخشب البلاستيكي" الذى أنتجته كلية الهندسة من قش الأرز والمواد البلاستيكية والذى سيساهم بشكل كبير فى تقليل إستيراد الأخشاب وتعظيم المنتج المحلى.

وفى هذا السياق؛ أشاد محافظ الغربية بالمنتجات الخشبية الموجودة بالمصنع التى تعكس قدرة كلية الهندسة على الإبتكار وإعادة إستغلال منتجات البيئة "كالبلاستك وقش الأرز"، مؤكداً أهمية دعم وتشجيع الإبداع والإبتكار لإستغلال كافة الإمكانيات والمواد المتاحة فى خلق منتجات نافعة، مشيراً إلى العلاقة المتبادلة بين المحافظة وجامعة طنطا "بيت الخبرة".

وكان طارق رحمى محافظ الغربية قد استعرض أمس الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المزلقانات على مستوى المحافظة للوقف على المعوقات التى تواجه أعمال التطوير والعمل على إزالتها وتحقيق التنسيق المتبادل بين الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ذات الصلة.

وخلال الإجتماع؛ شدد محافظ الغربية على سرعة إزالة كافة التعديات التى تعوق أعمال التطوير فى بعض المزلقانات والتنسيق الكامل بين مديريات الخدمات ورؤساء المدن والأحياء وهيئة السكة الحديد وإجراء المعاينات على أرض الواقع لتحديد أوجه التعدى ومعوقات تنفيذ التطوير ، مشيراً إلى أهمية مراعاة السرعة فى إنهاء الأعمال حفاظاً على حياة المواطنين والسيولة المرورية.

 

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