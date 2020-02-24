صور.. محافظة القاهرة: افتتاح سوق الزاوية الحمراء قريبا

أعلنت محافظة القاهرة، الانتهاء من إنشاء سوق الزاوية الحمراء الجديد، ليتم افتتاحه قريبا، لإتاحة أماكن حضارية تضم الباعة الجائلين، وتوفير أماكن إضافية لجميع الأنشطة منها الأسماك والدواجن والبقالة وغيرها.

وأوضحت محافظة القاهرة، أن سوق الزاوية الجيد يتكون من طابقين الطابق الأرضى به 99 باكية سيكون النشاط خضروات وفاكهة وأسماك ودواجن، والطابق الثانى، يشمل 110 باكية تعمل فى أنشطة البقالة والعلافة، بإجمالى 209 محال.

وفى السياق أصدر خالد عبد العال، محافظ القاهرة تعليمات مشددة بضروة اتخاذ حى الزاوية الحمراء كافة التدابير اللازمة استعدادا لافتتاح سوق الزاوية الحمراء الجديد، وفى إطار ذلك نفذ الحى برئاسة اللواء هشام عصمت حملة شملت رصف امتداد شارع أحمد فاروق امام سوق الزاويه الجديد ومستشفى جيهان، وتوصيل كافة المرافق للسوق من مياه وصرف صحى وإنارة وخط للحريق.

وفى سياق آخر استمرت أجهزة محافظة القاهرة فى أعمال إزالة المرحلة الثانية بمنطقة حكر السكاكينى الجديد فى حى الشرابية، فى إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات، حيث سيتم نقل قاطنيها تباعاً إلى مساكن المحروسة (1) و (2).

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، حيث إن المساكن الجديدة التى تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطنى المناطق العشوائية.

وقد تم نقل 30 أسرة تحت إشراف الدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء ايهاب عرفه مدير مرافق القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد واللواء مصطفى عبية رئيس حى الشرابية ومسئولى الحى.