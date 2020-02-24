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صور.. "دعم المشاركة المجتمعية" مؤتمر نصف سنوى لمنطقة وعظ الأقصر

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:02 م
صور.. "دعم المشاركة المجتمعية" مؤتمر نصف سنوى لمنطقة وعظ الأقصر جانب من المؤتمر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، بمكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر النصف سنوى لمنطقة الوعظ والفتوى الدينية، والذى يحمل عنوان "دور منطقة وعظ الأقصر فى المشاركة المجتمعية الإيجابية"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أحمد محمود طايع مدير عام منطقة وعظ الأقصر، والشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف، ونخبة من علماء الأزهر والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وتم عقد فعاليات المؤتمر فى مكتبة مصر العامة بوسط مدينة الأقصر، وذلك إنطلاقاً من الدور الإنسانى والاجتماعى الذى يضطلع به الأزهر الشريف والذى يعد مكملاً لدوره الدعوى والتعليمي، وللتأكيد على التعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطى المعتدل بعيدا عن التطرف والإرهاب، ويهدف المؤتمر الى التوعية والتثقيف لبناء استراتيجية دعوية توعوية من خلال التعاون المستمر والبناء بين أطياف المجتمع.

وكانت قد عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمحافظة الأقصر، فعاليات ندوة بعنوان "تيسير الزواج" ضمن مبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للحد من ارتفاع المهور وتكاليف الزواج، وذلك بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وبحضور سمر محمد حساني، الواعظة بالأقصر، وعضو المنظمة، وآمنة عيسى الواعظة بالأزهر وعضو المنظمة، وبحضور 200 سيدة من مختلف الأعمار، وخلال الندوة قالت سمر محمد حسانى عضو المنظمة بالأقصر - خلال كلمتها - أن الزواج من أقوى الروابط الإنسانية فى العلاقات الاجتماعية، لدرجة أن القرآن وصف هذه الرابطة (بالميثاق الغليظ)، والإسلام جاء بنظرية متكاملة، تضبط هذا الميثاق، لتضمن حياته واستمراره، على وفق منهج رباني، وأضافت سمر حسانى أن نظرية الإسلام فى الزواج، تضم بداية من معايير اختيار الشريك، حتى ما بعد الدخول حتى أدق التفاصيل لم يغفل عنها الإسلام.

 

 

المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الأقصر (5)
المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الأقصر 

 

المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الأقصر (3)
المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الأقصر 

 

المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الأقصر (4)
المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الأقصر 

 


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