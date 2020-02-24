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صور.. تفاصيل افتتاح معرض منتجات الوزارات والمؤسسات فى الإسماعيلية لمدة 4 أيام

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:17 م
صور.. تفاصيل افتتاح معرض منتجات الوزارات والمؤسسات فى الإسماعيلية لمدة 4 أيام جانب من الافتتاح
الإسماعيلية - السيد فلاح

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شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس واللواء جمال غزالي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية واللواء الدكتور حسن أحمد عبد المجيد، نائب وزير الانتاج الحربي افتتاح معرض جامعة قناة السويس لمنتجات الوزارات والمؤسسات المختلفة والذى يقام على مدار 4 أيام من 24 إلى 27 من فبراير الجارى بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة الجديدة.

ويضم المعرض منتجات صناعات ومنتجات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والمناطق الصناعية التى أقامتها الدولة.

كما يضم المعرض العديد من المنتجات الغذائية المختلفة والأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوات الطبية والأكسسوارات والآثاث والملابس الجاهزة كما يتيح خدمة الدفع عن طريق التقسيط سواءً من خلال الفيزا كارت أو إحدى البنوك فضلا عن العديد من الخصومات على الأسعار.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للتوسع فى إقامة معارض متحركة بالجامعات المصرية لعرض منتجات الوزارات والمؤسسات المختلفة ومواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة وتحت شعار "تحيا مصر".

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس وقعا بروتوكولا للتعاون مع المناطق الحرة والصناعية بالمحافظة لدعم برامج التدريب والتأهيل العملى للشباب وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل، فى اطار استكمال اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك فيما بين محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية ورئيس الجامعة قناة السويس بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة فى حضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية واللواءان تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة وجمال مسعود، السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد ذكى، نائب رئيس جامعة القناة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات العلوم والزراعة  ورؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظة ومديرى المناطق الحرة والصناعية ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لقطاعات التضامن الاجتماعى والصحة والشباب والرياضة والإسكان والزراعة والطرق والتموين والطب البيطرى والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والقوى العاملة والثقافة.

ويستهدف البروتوكول دعم برامج التدريب والتأهيل العملى لطلاب الجامعة بالمصانع والشركات من أجل أعداد الكوادر المؤهلة والمدربة لإحتياجات سوق العمل خلال الفترة القادمة

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور جامعة قناة السويس وقياداتها من الأساتذة والعلماء المتخصصين والمراكز البحثية والعلمية وما لديها من إمكانيات وخبرات علمية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمحافظة والإقليم كاملًا، مؤكدًا أن هذا البروتوكول هو جزء لا يتجزأ من الرؤية المستقبلية لمصر للتنمية الشاملة لمحور قناة السويس وتنمية سيناء ودعم كافة محاور التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشاد "بشارة"، بتعاون الجامعة المثمر والبناء مع المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لخدمة شعب الإسماعيلية ومواطنيها، مشيرًا  إلى أن الجامعة ستظل هى المرجعية الأساسية وصاحبة الرأى الإستشارى العلمى لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذ على أرض المحافظة وتوابعها.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أننا مستمرون فى بحث ودراسة أى مشكلة بشكل علمى وبحثى بواسطة أساتذة الجامعة المتخصصين والبحث عن حلول عملية وعلمية لتلك المشكلات والقضايا، إضافة إلى الرجوع إلى الأبحاث العلمية العالمية للإستفادة من نماذج التجارب والحلول لتلك المشكلات، مع الآخذ فى الإعتبار والإهتمام بإيجاد أكثرمن حل بديل لأى مشكلة مع مراعاة الإمكانيات والموارد المتاحة والظروف البيئية عند تنفيذ الحل.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة القناة، بالتعاون المثمر والبناء وبروتوكولات التعاون فيما بين المحافظة والجامعة من أجل خدمة وتنمية المجتمع وإحداث تنمية حقيقية وملموسة مؤكدة أن رسالة الجامعة هى التواصل مع المجتمع وتفغيل الواقع التطبيقى فى البحث العلمى والتعليم لا سيما أن الجامعة هى بيت خبرة يمتلك الكثير من المقومات وهو شريك أساسى فى كافة محاور ومناحى التنمية.

 

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جامعه قناه السويس

الدكتوره ماجده هجرس

نائب محافظ الاسماعيلية

وزاره الانتاج الحربى

معرض جامعه قناه السويس

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