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صور.. تعرف على خطة تطوير و تجميل منطقة السوق التجارى بالجهود الذاتية برأس سدر

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:57 م
صور.. تعرف على خطة تطوير و تجميل منطقة السوق التجارى بالجهود الذاتية برأس سدر المحاسب على إبراهيم رئيس مدينة رأس سدر
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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ترأس المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مركز و مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء ،اجتماعا برؤساء القرى و القطاعات و مديرى الإدارات المعنية و ذلك لمتابعة المشروعات المقامة بالمدينة و المزمع افتتاحها بالعيد القومى للمحافظة بناءا على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة المشروعات التى تقام حاليا بالمدن.

وذلك بحضور العميد سامح المتوفى نائب رئيس المدينة و  محمد ذكى سكرتير المدينة و رؤساء القرى و القطاعات و الإدارات المعنية، حيث بحث رئيس المدينة خطة العمل القادمة و التى تشمل افتتاح بعض المشروعات بالعيد القّومى للمحافظة الشهر القادم بالإضافة إلى ما يجرى على أرض الواقع الآن.

و أصدر رئيس المدينة تعليماته لرؤساء القطاعات و مدير الإدارة الهندسية بضرورة المرور الدورى لرصد أى مخالفات و خصوصا فى هيكل الوحدات السكنية بإجراء تعديلات بداخلها دون الرجوع للجهات المختصة و متابعة ايضا جميع خزانات المياه و أى تعديات أخرى فوق أسطح البنايات بنطاق مدينة رأس سدر و ضواحيها و اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية فى حال رصد أى مخالفات.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة سداد أى مستحقات مالية "متأخرات مالية" و غيرها كإيجارات و أقساط تقسيمات أراضى حتى لا يتم فسخ التعاقد وفقا للقانون مثمنا على التعاون المثمر و البناء من أهالى مدينة رأس سدر على كافة الأصعدة و تقدم بالشكر لجميع المساهمين فى مشروعات التجميل بالجهود الذاتية.

و تحدث أيضا عن وجود خطة قريبا لتطوير و تجميل منطقة السوق التجارى بالجهود الذاتية و مشاركة من اصحاب المحلات و بعض المؤسسات.

 

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