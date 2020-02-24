سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. افتتاح منفذ حزب مستقبل وطن لبيع الأسماك بأسعار مخفضة بمدينة بنها

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:22 م
صور.. افتتاح منفذ حزب مستقبل وطن لبيع الأسماك بأسعار مخفضة بمدينة بنها افتتاح منفذ حزب مستقبل وطن
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتحت أمانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن  برئاسة سامى عبد الوهاب ، أمين مدينة بنها بحضور  هانى سيف  أمين مركز بنها وليد حسنى أمين التنظيم بمدينة بنها وعدد من الامناء بأمانة مدينة بنها ، منفذ حزب مستقبل وطن بمنطقة الكوبرى بمدينة بنها لبيع الأسماك بأسعار مخفضة تنفيذا تعليمات  النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عاطف ناصر أمين الحزب بمحافظة القليوبية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب  بفتح منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة  فى جميع المدن والمراكز والاهتمام بالمواطنين ومساعدتهم فى مواجهة غلاء الاسعار بتوفير السلع بأسعار مخفضة 
 
ومن جانبة أكد سامى عبد الوهاب أن الحزب دائما يسعى لحل مشاكل المواطنين والوقوف بجانبهم  والمساهمة   بفتح هذة المنافذ لتوفير جميع السلع للبسطاء من اهالينا بأسعار مخفضة  وتنفيذ تعليمات معالى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
 
 
 
وفى ذات السياق شهد المعرض اقبال كثيف من الأهالى والمواطنين نظرا للأسعار المخفضة التى يتم البيع بها داخل المنفذ و معربين عن سعادتهم بافتتاح هذا المنفذ  ومتمنين افتتاح منافذ أخرى لبيع جميع المنتجات الغذائية.
 
منفذ-حزب-مستقبل-وطن-لبيع-الاسماك--(2)
 
منفذ-حزب-مستقبل-وطن-لبيع-الاسماك--(3)
 
منفذ-حزب-مستقبل-وطن-لبيع-الاسماك--(4)
 
منفذ-حزب-مستقبل-وطن-لبيع-الاسماك--(5)
 
منفذ-حزب-مستقبل-وطن-لبيع-الاسماك--(6)
 
منفذ-حزب-مستقبل-وطن-لبيع-الاسماك--(7)
 
منفذ-حزب-مستقبل-وطن-لبيع-الاسماك--(8)
 
 
 
 
 
 
 

منتجات غذائيه

اخبار مصر

مستقبل وطن

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة