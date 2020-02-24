صور.. افتتاح منفذ حزب مستقبل وطن لبيع الأسماك بأسعار مخفضة بمدينة بنها

افتتحت أمانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن برئاسة سامى عبد الوهاب ، أمين مدينة بنها بحضور هانى سيف أمين مركز بنها وليد حسنى أمين التنظيم بمدينة بنها وعدد من الامناء بأمانة مدينة بنها ، منفذ حزب مستقبل وطن بمنطقة الكوبرى بمدينة بنها لبيع الأسماك بأسعار مخفضة تنفيذا تعليمات النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عاطف ناصر أمين الحزب بمحافظة القليوبية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بفتح منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة فى جميع المدن والمراكز والاهتمام بالمواطنين ومساعدتهم فى مواجهة غلاء الاسعار بتوفير السلع بأسعار مخفضة

ومن جانبة أكد سامى عبد الوهاب أن الحزب دائما يسعى لحل مشاكل المواطنين والوقوف بجانبهم والمساهمة بفتح هذة المنافذ لتوفير جميع السلع للبسطاء من اهالينا بأسعار مخفضة وتنفيذ تعليمات معالى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

وفى ذات السياق شهد المعرض اقبال كثيف من الأهالى والمواطنين نظرا للأسعار المخفضة التى يتم البيع بها داخل المنفذ و معربين عن سعادتهم بافتتاح هذا المنفذ ومتمنين افتتاح منافذ أخرى لبيع جميع المنتجات الغذائية.