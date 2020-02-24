سيول متوسطة تضرب مناطق مركز نخل بوسط سيناء

ووصف بيان مجلس المدينة السيول بالمتوسطه وتركزت فى مناطق "البدع"، التابع لقرية التمد وأدت لتوقف الطريق الدولي لمدة نصف ساعة، و سيول متوسطه في منطقة "أبو صوان" التبع لقرية "وادى الحاج" ومنطقة "البيضا"، التابع لقرية "الكنتلا"، مع سقوط أمطار تتراوح بين الشديدة والمتوسطة والخفيفة على مدينة نخل وكافة قرى المركز.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت اليوم رفع درجة الاستعداد، لمواجهة موجة الشتاء التى بدأت فى المحافظة.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء فى بيان له ، أنه يستمر رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.

كما أوضح المحافظ أن الاستعداد يتم على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف، مشيرا أنه وجه كافة المرافق الخدمية الاستعداد لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وجددت المحافظة فى بيان لها تنبيه المواطنين بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة المنتشرة فى الشوارع والميادين العامة، وابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح.

وقال أهالى من وسط سيناء، إن مناطق جبلية تعرضت لسقوط أمطار متوسطة ، كما تعرضت مناطق غرب المحافظة والشيخ زويد لسقوط امطار خفيفة .

وأعلنت مجالس مدينة الحسنة ومدينة نخل بوسط سيناء الجاهزية التامة وانعقاد غرف العمليات بها وإزاحة الرمال من على الطرق الرئيسية والفرعية .

وفى مركز بئر العبد اعلن مجلس المدينة الجاهزية بغرفة عمليات لأى طارئ، واستعدت شركة المياه بمعداتها تحسبًا لأى طارى كما اعلن مجلس مدينة العريش ، ضرورة مشاركة المواطنين فى الابلاغ عن اى تعطل للخدمات والتواصل من خلال غرفة العمليات لسرعة الاستجابة بالتنسيق مع مديريات الخدمات .