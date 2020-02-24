سقوط أمطار شديدة وارتفاع منسوب المياه فى شوارع مدينة نصر.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

هطلت الأمطار بشدة على عدد من مناطق القاهرة الكبرى منها مدينة مصر، مصحوبة ببرق ورعد، حتى أغرقت شوارع الحى وارتفع منسوب المياه فى الطرق.

ونشر رواد منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، صورا وفيديوهات تظهر هطول الأمطار الشديد وارتفاع منسوب المياه فى الشوارع، مدشنين هاشتاج #مدينة_نصر_بتغرق، شاركوا من خلاله بأماكن هطول المطر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

اول مره اشوفها بتشتى فى مدينة نصر كده 🤦‍♂️

اللهم صيبا نافعا ❤🙏 pic.twitter.com/9bcEBzPCRL — Amr Mohamed 👳 (@AmrMoha14538429) February 24, 2020

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.





ويشهد اليوم الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح تنشط أحيانا، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.