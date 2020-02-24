سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفير الصين فى روسيا يعلن تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:06 م
سفير الصين فى روسيا يعلن تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن سفير الصين لدى روسيا تشانج هان هوى، اليوم الاثنين، أن خبراء صينيين طوروا لقاحًا يُعتبر بشكل أولى فعالًا ضد فيروس "كورونا" المستجد.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن السفير الصينى قوله: "طورت الصين لقاحًا يُظهر المناعة لكن هذا بشكل أولى، وهناك حاجة لمزيد من الفحص والتطوير".
وأضاف السفير أن "الأطباء استخدموا بنجاح الأدوية الصينية التى لا تُحدث مضاعفات بعد الاستخدام، وثبتت أيضًا فعالية الدواء السوفيتى الذى يُستخدم فى مكافحة الملاريا".
ووفقًا للدبلوماسى الصينى، يُصاب مئات الآلاف من الأشخاص فى الصين بفيروس "كورونا" كل يوم، ويتعافى حوالى ألفين، وقد انخفض معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس، وأصبح اليوم أقل بـ3% فى مقاطعة هوبى حيث بدأ انتشار المرض، وبـ0.55% فى المقاطعات الأخرى.
وفى وقت سابق من شهر فبراير الجارى، تم إطلاق دواء فى الصين اعترفت به السلطات رسميًا على أنه يُحتمل أن يكون فعالًا فى مكافحة فيروس "كورونا"، ويُعرف الدواء باسم "فافيبيرافير" أو "أفيجان"، وتمت الموافقة على بيع دواء آخر هو "فافيلافاى".


كورونا

فيروس كورونا

الصين

لقاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يتوغل فى الشرق الأوسط بإصابات جديدة فى البحرين والكويت.. إيران تسجل أكبر عدد وفيات خارج الصين والدول المجاورة لها تغلق حدودها.. إسرائيل تخشى تأثير الفيروس على الانتخابات.. وتسعى لإقامة مراكز اقتراع خاصة

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:00 م

الصين تحذر من السفر لأمريكا بسبب المعاملة غير العادلة فى إجراءات مكافحة كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:51 ص

غرفة الدواء: وزارة الصحة المسئولة عن اتخاذ قرار وقف تصدير كمامات فيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:49 ص

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا"

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟ "فيديو"

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟ "فيديو"

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة