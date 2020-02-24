سفير الصين فى روسيا يعلن تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"

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أعلن سفير الصين لدى روسيا تشانج هان هوى، اليوم الاثنين، أن خبراء صينيين طوروا لقاحًا يُعتبر بشكل أولى فعالًا ضد فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن السفير الصينى قوله: "طورت الصين لقاحًا يُظهر المناعة لكن هذا بشكل أولى، وهناك حاجة لمزيد من الفحص والتطوير".

وأضاف السفير أن "الأطباء استخدموا بنجاح الأدوية الصينية التى لا تُحدث مضاعفات بعد الاستخدام، وثبتت أيضًا فعالية الدواء السوفيتى الذى يُستخدم فى مكافحة الملاريا".

ووفقًا للدبلوماسى الصينى، يُصاب مئات الآلاف من الأشخاص فى الصين بفيروس "كورونا" كل يوم، ويتعافى حوالى ألفين، وقد انخفض معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس، وأصبح اليوم أقل بـ3% فى مقاطعة هوبى حيث بدأ انتشار المرض، وبـ0.55% فى المقاطعات الأخرى.

وفى وقت سابق من شهر فبراير الجارى، تم إطلاق دواء فى الصين اعترفت به السلطات رسميًا على أنه يُحتمل أن يكون فعالًا فى مكافحة فيروس "كورونا"، ويُعرف الدواء باسم "فافيبيرافير" أو "أفيجان"، وتمت الموافقة على بيع دواء آخر هو "فافيلافاى".