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رفع حالة الطوارئ بمحافظة السويس لمواجهة السيول والأمطار

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:25 م
رفع حالة الطوارئ بمحافظة السويس لمواجهة السيول والأمطار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس – السيد فلاح

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أعطى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار العزيزة والسيول التى سقطت مساء اليوم على البلاد.

وتم تكليف رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بسيارات مسح المياه الشفط المياه المتراكمة بالشوارع، كما تم تكليف إدارة المرور بمتابعة الطرق الرئيسية للمحافظة والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والحماية المدنية للتدخل في حالة الطوارئ .

وكلف محافظ السويس، إدارة الأزمات بمتابعة الموقف والتواصل مع غرف عمليات الأحياء والجهات المعنية لمتابعة الموقف والتواصل مع هيئة الأرصاد والاستجابة لأى بلاغات ترد للغرفة .

وناشد "صقر"، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع حفاظا علي أرواح المواطنين، وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء طارق عبد العظيم، بالإشراف على إدارة الأزمة ومتابعة غرف عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية وتوجيه الجهات المعنية للتدخل فى حالة الطوارئ.

من ناحية أخرى، قام حى السويس برئاسة أمل أحمد إبراهيم، رئيس حى السويس ومشاركة المهندسة فاتن عبد الغنى مدير الإدارات الهندسية والمهندس محمد خالد مدير التنظيم وغريب شحاتة، مساعد رئيس الحى بحملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وإغلاق وتشميع المحلات التجارية بدون تراخيص بشارع التحرير "النمسا سابقًا" وميدان الغريب بشارع الخضر والمحروسة الجديدة، فى إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لاسترداد أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفي اطار الموجة الـ15لإزالة التعديات والإشغالات علي مستوي المحافظات.

شارك في الحملة كلا من اللواء حسن ترك، نائب مدير الأمن واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن والعميد أشرف فودة، مأمور قسم السويس والعقيد شريف السرساوي، مدير شرطة المرافق وأحمد شعبان، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة وإدارة المرور، ومسئولي الإدارات الهندسية والتنظيم بالحى، وتم إعطاء مهلة 15 يوماً لأصحاب تلك المحلات لتقنين أوضاعهم بالسير فى إجراءات التراخيص طبقًا للأنشطة المسموح بها فقط.

وطالبت محافظة السويس أصحاب المحلات التجارية ممن لم يشملهم قرارات الغلق والتشميع والغير حاصلين على تراخيص مزاولة النشاط التجارى سرعة السير في إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بهم.

 


 

 


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