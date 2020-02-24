رئيس مدينة الطود: تكليفات لرؤساء القرى لمواصلة إنارة مداخل القرى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه يجرى استكمال أعمال تركيب وإنارة الطرق والأعمدة الكهربائية بمداخل ومخارج قرى المدينة لخدمة المواطنين والحد من الحوادث، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للمتابعة المستمرة بالمركز في إنارة أعمدة الكهرباء، ورفع كفاءة وتطوير الطرق للمواطنين والإهتمام بالنظافة والتجميل والحدائق والجزر، وذلك ضمن خطة المدينة لتركيب 380 عمود إنارة و500 كشاف كهرباء و5 أكشاك محولات كهرباء.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه ضمن تلك الخطة كلف مسئولى القرى بمواصلة العمل فيها بنجوع وعزب ونواحى وشوراع قرية العديسات قبلى شرقاً وغرباً، والتى تشمل 300 عامود كهرباء تم تركيب منهم 80 عامود، وكذلك 500 كشاف إنارة، و5 أكشاك لمحولات كهرباء وتم عمل منهم 3 قواعد خرسانية، وجاء ذلك بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء العديسات بالطود طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد محمود رزق، أنه تم فى الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي رئيس القرية بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالمركز، تركيب وإصلاح كشافات ليد لاعمدة الأنارة بالشوارع الفرعيه بمنطقة العديسات بحري، وطريق المصلب، مع إستمرار أعمال النظافة وقص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها طبقاً للجدول الزمني المحدد للري، وتابع أيضاً أعمال إدارة النظافة والتجميل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة حماده بشاري مدير إدارة النظافه بالمركز، وأيضاً أعمال الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القرية بتكثيف حملات النظافة وقص وتهذيب أشجار الزينه بالجزر والحدائق والأشجار المرتفعة بطريق المسار السياحي القاهرة أسوان.