دورات تدريبية لمحو الأمية الرقمية لـ 6000 موظف بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جانب من الدورة التدريبية الخاصة بمحو أمية العاملين رقمياً، والتى تنظمها نقابة العاملين بالجامعة بالمعمل التجارى بالحرم القديم، يصاحبه الدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، ومحمد نصر نقيب العاملين.

وقال رئيس الجامعة إن مثل هذه الدورات هامة لمواكبة التطور الرقمى فى العالم، وإحداث التقدم المطلوب فى النظام الإدارى لخلق جيل من الموظفين قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن التحول الرقمى يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، كما أنه يعمل على تحسين جودتها وتبسيط الاجراءات التى ستساهم بدورها فى خلق حالة من الرضى والقبول من الجمهور تجاه خدمات المؤسسة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تقديم كل الدعم لحصول جميع العاملين على هذه الدورات، ومشيداً بالمستوى المهارى للعاملين خلال الدورة.

ومن جانبه أوضح محمد نصر أن الدورة تستهدف جميع العاملين بالجامعة والبالغ عددهم أكثر من 6000 موظف، مشيراً إلى أن الدورة مقسمة إلى عدد من المجموعات، لتشمل كافة العاملين بهدف محو الأمية الرقمية لجميع منتسبى الجامعة من الجهاز الإدارى على فترات متتالية.

واضاف المهندس علاء عاطف الصادق بشبكة المعلومات بالجامعة ان الدورة تناولت التدريب عليoffice 365 وهو أحد إصدارات مايكروسوفت، ويشمل Word وExcel وPowerPoint، بالاضافة الى التدريب على كيفية التعامل مع الايميل المؤسسي.

يذكر أن جامعة سوهاج تواصل سلسلة ندواتها التوعوية عن فيروس كورونا المستجد، حيث نظمت كلية التربية بالتعاون مع كلية الطب ندوة بعنوان "فيروس كورونا المستجد - الأعراض وسبل الوقاية"،صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تنفذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة التصدى لهذا المرض نظراً لانه سريع الانتشار، مع أهمية التطبيق العملى لطرق الوقاية منه.

وأكد الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية على أهمية موضوع الندوة، ودور كلية التربية الرائد فى توعية طلابها بالأحداث والمتغيرات والمشكلات الراهنة لكل ما يدور بالعالم، وخاصة مشكلة فيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى دور طلاب الكلية فى توعية أسرهم ومجتمعاتهم المحيطة بكيفية الوقاية منه، وطرق تجنب كافة أنواع العدوى بالفيروسات والأمراض المعاصرة.

وأشاد الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون المستمر والهام بين كليتى التربية والطب لتنمية الوعى الصحى لدى الطلاب، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل التثقيفية والتوعوية المشتركة للطلاب، مضيفاً أنه شارك بالندوة ما يقرب من 500 طالب وطالبة من مختلف أقسام الكلية.