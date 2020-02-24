سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دورات تدريبية لمحو الأمية الرقمية لـ 6000 موظف بجامعة سوهاج

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:28 م
دورات تدريبية لمحو الأمية الرقمية لـ 6000 موظف بجامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جانب من الدورة التدريبية الخاصة بمحو أمية العاملين رقمياً، والتى تنظمها نقابة العاملين بالجامعة بالمعمل التجارى بالحرم القديم، يصاحبه الدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، ومحمد نصر نقيب العاملين.

وقال رئيس الجامعة إن مثل هذه الدورات هامة لمواكبة التطور الرقمى فى العالم، وإحداث التقدم المطلوب فى النظام الإدارى لخلق جيل من الموظفين قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن التحول الرقمى يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، كما أنه يعمل على تحسين جودتها وتبسيط الاجراءات التى ستساهم بدورها فى خلق حالة من الرضى والقبول من الجمهور تجاه خدمات المؤسسة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تقديم كل الدعم لحصول جميع العاملين على هذه الدورات، ومشيداً بالمستوى المهارى للعاملين خلال الدورة.

ومن جانبه أوضح محمد نصر أن الدورة تستهدف جميع العاملين بالجامعة والبالغ عددهم أكثر من 6000 موظف، مشيراً إلى أن الدورة مقسمة إلى عدد من المجموعات، لتشمل كافة العاملين بهدف محو الأمية الرقمية لجميع منتسبى الجامعة من الجهاز الإدارى على فترات متتالية.

واضاف المهندس علاء عاطف الصادق بشبكة المعلومات بالجامعة  ان الدورة تناولت التدريب عليoffice 365 وهو أحد إصدارات مايكروسوفت،  ويشمل Word وExcel وPowerPoint، بالاضافة الى التدريب على كيفية التعامل مع الايميل المؤسسي.

يذكر أن جامعة سوهاج تواصل سلسلة ندواتها التوعوية عن فيروس كورونا المستجد، حيث نظمت كلية التربية بالتعاون مع كلية الطب ندوة بعنوان "فيروس كورونا المستجد - الأعراض وسبل الوقاية"،صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تنفذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة التصدى لهذا المرض نظراً لانه سريع الانتشار، مع أهمية التطبيق العملى لطرق الوقاية منه.

وأكد الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية على أهمية موضوع الندوة، ودور كلية التربية الرائد فى توعية طلابها بالأحداث والمتغيرات والمشكلات الراهنة لكل ما يدور بالعالم، وخاصة مشكلة فيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى دور طلاب الكلية فى توعية أسرهم ومجتمعاتهم المحيطة بكيفية الوقاية منه، وطرق تجنب كافة أنواع العدوى بالفيروسات والأمراض المعاصرة.

وأشاد الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون المستمر والهام بين كليتى التربية والطب لتنمية الوعى الصحى لدى الطلاب، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل التثقيفية والتوعوية المشتركة للطلاب، مضيفاً أنه شارك بالندوة ما يقرب من 500 طالب وطالبة من مختلف أقسام الكلية.

 

 

 


سوهاج

جامعة سوهاج

الاميه الرقمية

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة