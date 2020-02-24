دراسة: ثلث البريطانيين سيفكرون فى الامتناع عن السفر حال استمرار كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن دراسة جديدة تشير إلى أن ثلث البريطانيين تقريبًا سيفكرون في إيقاف السفر إلى الخارج في حالة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقال حوالي 31 من بين 2000 شخص شملهم الاستطلاع في المملكة المتحدة أنهم سيفكرون في تعليق أي رحلات إلى الخارج إذا لم يتم السيطرة على الوباء.

وحسبت شركة الاستشارات Retail Economics ، التي أجرت الدراسة الاستقصائية ، أن 17 مليار جنيه إسترليني من نفقات العطلات قد تتوقف نتيجة لذلك.

وأضافت الشركة أن المنتجعات الشعبية والوجهات الخارجية في المدن قد تكون الأكثر تضرراً إذا اختار المسافرون في المملكة المتحدة الابتعاد.

وقال حوالي 22 % إنهم سيتجنبون وسائل النقل العام إذا استمر انتشار الفيروس، بينما قال 16% أنهم لن يذهبوا إلى مناطق التسوق الرئيسية.

ويعتقد ما يقرب من ربع الذين تم سؤالهم أن فيروس كورونا قد شكل تهديدًا كبيرًا للصحة في المملكة المتحدة ، في حين رأى 35 % أنه خطر متوسط ​​و 42 في المائة تهديد منخفض.

وقال ريتشارد ليم ، الرئيس التنفيذي لشركة Retail Economics إذا استمر الفيروس ، فمن المحتمل أن يتراجع المستهلك في ثلاثة مجالات رئيسية: العطلات والسفر وتناول الطعام في الخارج واستخدام وسائل النقل العام.

"وسوف يحول المستهلكون هذا الإنفاق إلى مكان آخر حيث يحل محلهم ما كانوا سينفقونه في الخارج إلى مناطق أخرى من الاقتصاد."

ويعتقد الباحثون أن انخفاض السفر إلى الخارج سيؤدي إلى زيادة في عدد الأشخاص الذين يختارون قضاء عطلة في المملكة المتحدة.

وقال ليم إن اندلاع المرض جاء وسط "خلفية هشة بالفعل" لثقة المستهلك ، مضيفًا: "الناس قلقون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وضعف التوقعات بالنسبة للاقتصاد ، ونقص المدخرات وكيفية التسوق بشكل مستدام".