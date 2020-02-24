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خالد العنانى يطالب بضرورة وضع خطة شاملة للترويج للمقاصد السياحية عالميا

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:48 م
خالد العنانى يطالب بضرورة وضع خطة شاملة للترويج للمقاصد السياحية عالميا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان

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شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فى الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعد دمج وزارتى السياحة والآثار.

وخلال الاجتماع تابع وزير السياحة والآثار جدول أعمال المجلس، ووجه بضرورة وضع رؤية وخطة شاملة للترويج للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق العالمية المختلفة، وتضافر الجهود بين القطاعات المختلفة بالوزارة والقطاع السياحي الخاص، من أجل استحداث أدوات متنوعة للترويج السياحي وتحديث آليات التسويق لمصر بالخارج.

وأكد العنانى ضرورة الاستماع إلى جميع المقترحات والآراء المختلفة، والاستفادة من خبرات أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم رئيس اتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية المختلفة وعدد من الخبراء في التسويق والمجال السياحي، وذلك للنهوض بالقطاع السياحي في مصر.

وكان الدكتور خالد العنانى قد أصدر عددًا من القرارات خلال الشهر الماضى لسد الوظائف الشاغرة في هيئة تنشيط السياحة، حيث قرر تكليف آيتن أحمد فؤاد، للقيام بمهام أعمال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين أبنائها من العاملين على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية الشاغرة.

كما أصدر قرارًا بتكليف وليد حسين محمد بمهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للاعتماد على الشباب ذات الخبرات والكفاءة العالية فى مجال العمل السياحى لتنشيط الحركة السياحية الواردة إلى مصر.

ويأتى القرار فى إطار خطوات جادة من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والأثار، لشغل الوظائف الشاغرة فى وزارة السياحة والاستفادة من الكفاءات، وتم تكليف الماجد أبو سديرة برئاسة قطاع السياحة الدولية ، وشغل ماجد أبو سديرة، عدة مناصب خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة وعمل معد برامج سياحية، ومرشد سياحى منذ التخرج وحتى عام 1996.


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