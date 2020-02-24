حملة على الحيوانات الضالة بشوارع "أجرا" الهندية قبل زيارة ترامب.. واحتجاز 200 بقرة

كتبت مريم بدر الدين

قامت السلطات الهندية في مدينة "أجرا" بإزالة الحيوانات المنتشرة فى شوارع المدينة كالثيران والقرود والكلاب، استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا للمدينة، فى إطار زيارتهم الحالية للهند التى بدأت اليوم.

واحتجزت سلطات مدينة أجرا حوالى 200 بقرة شاردة والكثير من الثيران فى الساعات الـ 48 الماضية ونقلتها إلى ملاجئ مختلفة فى ضواحي المدينة، بعيدًا عن طريق ترامب، كما تم تحذير أصحاب الماشية باحتجاز قطعانهم في المنازل ووضعهم تحت السيطرة اليوم الاثنين.



قرد

ومع استعداد دونالد ترامب لزيارة المدينة الأثرية الشهيرة في ولاية أوتار براديش، اليوم الاثنين، تم وضع مدينة "أجرا" القديمة تحت قفل أمني مع تحذير السكان من اعتراض طريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء زيارته لضريح "مغولي" الذي يعود إلى القرن السابع عشر، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، فإن تهديد الماشية الضالة والكلاب والقرود فى المدينة يبقي السلطات على أهبة الاستعداد، لأن الحيوانات معتادة على العيش بشكل طبيعي بين البشر في المدينة.



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وفي حملة على الكلاب الضالة يوم السبت الماضي، قامت الهيئة المدنية بتجميع واحتجاز الكلاب حول المعالم السياحية، وتم القبض على أكثر من 40 كلبًا لإبعادهم عن الأنظار قبل وصول ترامب ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إلى المدينة.

ويعود السبب الحقيقي لقلق السلطات الهندية إلى حوادث الاعتداءات المتكررة على الزوار من قبل الأبقار والقردة على وجه الخصوص، وتم الإبلاغ عن آخر حادث في فبراير الجاري، حيث تعرض سائح من الدنمارك لهجوم من قبل بقرة طائشة بالقرب من بوابة أحد المعالم الأثرية وأصيب بجروح خطيرة.