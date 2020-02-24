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حماية المستهلك يواصل حل شكاوى المواطنين بمبادرة "أسبوع صدق المستهلك"

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:00 ص
حماية المستهلك يواصل حل شكاوى المواطنين بمبادرة "أسبوع صدق المستهلك" اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك
كتب مدحت وهبة

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يواصل جهاز حماية المستهلك حل شكاوى المواطنين ضمن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" على غرار مبادرة "أسبوع فى حب الوطن  التى أطلقها الجهاز فى أواخر عام 2018 واستكمالاً لمبادرات اليوم المفتوح وقوافل المحافظات الشهرية لحل شكاوى المستهلكين.

وكان  اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك قد أعلن إطلاق مبادرة " أسبوع صديق المستهلك" اعتبارا من يوم السبت الماضى، وقال عبد المعطى، إن الجهاز على استعداد تام لتلقى شكاوى المستهلكين من خلال غرفه عمليات مستمرة على مدار اليوم و لمدة أسبوع عبر آليات تلقى الشكاوى كما ان سيارات الضبطية القضائية مستمرة فى تكثيف انتشارها بجميع محافظات الجمهورية ولن نتهاون فى حق المواطن لافتا الى أن مبادرة " أسبوع صديق المستهلك " تأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الأهتمام بمشكلات المواطنين وسرعه التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافه الإجراءات الكفيلة بحمايه المستهلك وتاكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف ايجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق. وفى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإتخاذ كافه الإجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ اجراءات اكثر فاعليه لضبط الأسواق.

 

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سوف يطلق المبادرة الوطنيه " أسبوع صديق المستهلك " بدءًا من يوم السبت المقبل  ولمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقريه الذكيه بمشاركه كافه الكيانات والجهات والشركات المعنيه لتلقى الشكاوى فى مجالات " السلع – والخدمات - والأجهزة الكهربائية – والسيارات – الاتصالات- والمياه – الكهرباء – الغاز – وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية " لحل شكاوى المواطنين فى إطار من السهولة واليسر.

وأهاب عبد المعطى بالمواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية .

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين لافتا الى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب( المواطن رقيب) 01281661880 و ايضاً من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبرالتطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية ، والجهاز على استعداد تام لتلقى كافه الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.

 


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

شكاوى المواطنين

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