حركة الجهاد الإسلامى: استشهاد عضوين فى الحركة بغارة إسرائيلية على دمشق

كتب وكالات

قالت حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن اثنين من أعضائها استشهدا فى غارة جوية شنتها إسرائيل فى دمشق خلال الليل.

وكانت طائرات إسرائيلية مقاتلة، قد شنت غارات جوية على مواقع يشتبه بأنها لحركة الجهاد فى سوريا، بعد وقوع اشتباك بين حركة الجهاد والقوات الإسرائيلية فى محيط غزة .

واستهدف الهجوم الجوى فى منطقة العديلية خارج دمشق ما وصفه الجيش الإسرائيل بمركز لنشاط حركة الجهاد الإسلامى فى سوريا يشمل أبحاث وتطوير الأسلحة.

وقالت حركة الجهاد فى بيان فى وقت لاحق إن اثنين من أعضائها استشهدا فى الهجوم، ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) عن مصدر عسكرى قوله إن طائرات إسرائيلية اخترقت المجال الجوى السورى واستهدفت مناطق فى محيط دمشق بموجة من الصواريخ الموجهة.

وبثت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية السورية مشاهد لما وصفته بانفجارات فى سماء ليل دمشق مع إسقاط الدفاعات الجوية لصواريخ، وقال المصدر العسكرى السورى إنه تم تدمير معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها وإنه يجرى تفقد آثار الهجوم.