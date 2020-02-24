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جامعة الوادى الجديد تنظم دورة عن المحاصيل الاستراتيجية وتطرح عجول تسمين مخفضة

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:55 ص
جامعة الوادى الجديد تنظم دورة عن المحاصيل الاستراتيجية وتطرح عجول تسمين مخفضة دورة تدريبية عن المحاصيل
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن تنظيم دورة تدريبية عن المحاصيل الحقلية الاستراتيجية بكلية الزراعة بالجامعة للشباب، مؤكدا أن الدورة بمقر الكلية بمنطقة الكيلو 10 طريق الخارجة – أسيوط، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتستهدف تدريب 30 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة، وتستمر لمدة أسبوع وذلك ضمن مبادرة "تدرب وافتح مشروعك" والتى تجرى بالتعاون ما بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة.

من جانبه أكد الدكتور حاتم حمدون، وكيل كلية الزراعة بالوادى الجديد، أن الدورة تهدف الى التأهيل لسوق العمل وإقامة المشروعات الزراعية على الأنماط العلمية السليمة.

أضاف حمدون، أن الكلية تواصل العمل بتوجيهات رئيس الجامعة، بهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإكساب الطلاب خبرات ومهارات عملية بجانب المادة العلمية، فى ظل أن الجانب العملى بكلية الزراعة جزء هام من الدراسة والرسالة العلمية.

ولفت الي، أن كلية الزراعة تطرح حاليا عجول بقرى تسمين ذبح، من صنف " أبردين أنجس"، بسعر 50 جنيها للكيلو الجرام القائم الحى وذلك لخدمة مزارعى المحافظة.

وكانت كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد، أعلنت الثلاثاء الماضى، عن انطلاق برنامج تدريبى زراعى عن المحاصيل الاستراتيجى يوم الأحد 23 فبراير الجارى ولمدة 4 أيام حيث أكد الدكتور حاتم حمدون، وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة الوادى الجديد، تنظيم هذا البرنامج من خلال عقد دورة تدريبية مجانية حول "الاتجاهات الحديثة فى زراعة المحاصيل الحقلية الاستراتيجية"، وذلك فى الفترة من 23 حتى 27 فبراير الجاري، وذلك ضمن مبادرة "تدرب وافتح مشروعك"، والتى تتم بالتعاون ما بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة.

وقال حمدون، إن الدورات التدريبية تأتى فى إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتدريب سيجرى عقب الانتهاء من التسجيل برابط أعلنت عنه الكلية لضمان الوصول إلى أكبر فئة للاستفادة من التدريب والتأهيل لسوق العمل، وإقامة المشروعات الزراعية على الأنماط العلمية السليمة.

وأشار إلى أن الكلية تواصل العمل بتوجيهات رئيس الجامعة، بهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإكساب الطلاب خبرات ومهارات عملية بجانب المادة العلمية، فى ظل أن الجانب العملى بكلية الزراعة جزء هام من الدراسة والرسالة العلمية.

 

 


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