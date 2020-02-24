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جامعة الزقازيق تنظم ندوة "مصر بين تحديات الماضي وأفاق المستقبل"

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:21 م
جامعة الزقازيق تنظم ندوة "مصر بين تحديات الماضي وأفاق المستقبل" جانب من الندوة
الشرقية - فريق المحافظات

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شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق الندوة التثقيفية تحت عنوان "مصر بين تحديات الماضي وأفاق المستقبل" بقاعة المؤتمرات الكبري. اليوم بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي بمشاركة العقيد أحمد محمد عبدالمجيد بقيادة قوات الدفاع الجوي.

بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب،العقيد رضا الحسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية ، الدكتور أحمد عنان منسق عام الأنشطة الطلابية ومستشار رئيس الجامعة،والمقدم محمد البدراوي مدير التربية العسكرية بالجامعة ، الدكتور ريهام زايد مستشار اللجنة الإجتماعية العليا بالجامعة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وعدد من الطلاب والطالبات. 

وقال رئيس جامعة الزقازيق إن الجامعة تسعى للمساهمة بكل ما تملك من طاقات وعلماء في تنفيذ المشروعات التنموية والوطنية بالإضافة إلي تخريج جيل جديد من الشباب الذين يمتلكون من المهارات والفكر والعلم للمشاركة في بناء الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية. 

وأثني شعلان علي التعاون المثمر القائم بين الجامعة وقيادة قوات الدفاع الشعبي بهدف تربية وتأهيل الطلاب وتزويدهم بالعلم والتنوير وتنمية وعيهم بإستخدم كافة أساليب التوعية الطلابية، وتنمية الحس الوطني لديهم وإقامة الحوار الدائم معهم وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن خلال الفترة الراهنة. 

وأعرب العقيد أحمد محمد عبدالمجيد عن سعادته بتواجده في حرم جامعة الزقازيق أعرق الجامعات ،حيث استعرض للحضور الأهمية التاريخية والجغرافية لمصر بالإضافة إلي بعض الأحداث من تاريخ مصر القديم والحديث والتي كانت سبب في تأخر عجلة التنمية بالبلاد مشيراَ إلي أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة بالقطاعات المختلفة خلال فترة زمنية وجيزة كمشروعات الطرق والكباري والمدن الجديدة ومحطات الكهرباء وأنفاق سيناء والقضاء علي العشوائيات ومحطات الطاقة الشمسية وغيرهم من المشروعات التنموية الهامة . 

وخلال الندوة تم عرض فيلماً تسجيلياً تحت عنوان ” حكاية وطن ” لتوعية الطلاب ورفع ادراكهم بما يدور من أحداث حيث  تناول الفيلم مرحلة زمنية مرت بها البلاد وما واجهه الوطن من تحديات وما تم انجازه من أجل بناء مصر الجديدة في فترة زمنية قصيرة وتضحيات الأبطال من شهداء الجيش والشرطة للحفاظ علي أمن واستقرار وطننا الغالي مصر. 

وبنهاية الندوة قدم الدكتور عثمان شعلان درع الجامعة للعقيد أحمد محمد عبد المجيد تقديراً و تكريماً له ولإسهاماته المتميزة في بناء جيل المستقبل ولما يبذله من جهد من أجل رفعة شأن الوطن الحبيب.

كان رئيس الجامعة قد استقبل العقيد أحمد محمد عبد المجيد -بقيادة الدفاع الجوي،,العقيد رضا الحسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية، بمكتبه صباح التاج

 


محافظه الشرقيه

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اخبار مصر قوات الدفاع الشعبي جامعه

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