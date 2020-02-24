تيسيرًا على الطلاب.. إطلاق تطبيق جامعة بنها على الهواتف الذكية باللغة العربية

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق الجامعة على الهواتف الذكية باللغة العربية ليصبح متاحا الآن باللغتين العربية والإنجليزية موضحا أن التطبيق يساعد الطلاب في الوصول بسهولة إلى الخدمات التي تقدمها الجامعة عبر استخدام الهواتف الذكية بجانب إتاحته العديد من الخدمات الطلابية بشكل إلكتروني.

وأشار الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن توفر التطبيق باللغات العربية والإنجليزية يساعد على المزيد من التواصل مع المجتمع وتعريف فئات أكبر بالخدمات التي تقدمها الجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور طارق الششتاوي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أنه تمت إضافة بيانات الاتصال بالكليات والبرامج والأقسام المتاحة بكل كلية، مما يمنح مستخدمي التطبيق سهولة الوصول للخدمات التي تقدمها الجامعة في كل وقت ومكان باستخدام أجهزتهم اللوحية والهواتف الذكية، كما أنه بالتكامل مع مشروع نظم المعلومات الإدارية تم إضافة خدمات التحصيل الإلكتروني وإظهار نتائج الطلاب باستخدام هذا الإصدار للتطبيق موجهًا الشكر إلى الدكتور شادي المشد، مدير مشروع البوابة الإلكترونية وفريق العمل المتميز على جهودهم.

يذكر أن الإصدار الأول من التطبيق تم إطلاقه في يناير 2018 ليسمح باستعراض أحدث الأخبار الخاصة بالجامعة بجانب مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصفح الأخبار بدون اتصال بالإنترنت بجانب توفر خرائط الوصول للجامعة وكلياتها، والدخول على البريد الإلكتروني التعليمي وبنك المعرفة المصري.

على جانب آخر، أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لمبنى كليتى العلاج الطبيعى والتربية الرياضية بارض الجامعة بكفر سعد رافقة خلال الجولة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعى والدكتورمحمد سعيد المستشار الهندسى ومسئولى الادارة الهندسية بالجامعة .

وشملت الجولة تفقد رئيس الجامعة قاعة الاحتفالات الصغرى بالجامعة والتى تتسع 250 فرد والمكاتب الادارية التابعة لها ،كما تفقد السعيد كلية العلاج الطبيعى والمكاتب الادارية والقاعات الدراسية والمدرجات والتجهيزات الطبية كما تفقد كلية التربية الرياضية والصالات الرياضية.

وأكد السعيد خلال الجولة على اهمية استثمار المنشأت الجديدة لخدمة الطلاب والعملية التعلمية ، مشيرا الى انة تم توجية دعوة الى لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لزيارة كلية العلاج الطبيعى تمهيد لافتتاحها واستقبال الطلاب خلال العام الجامعى 2020 - 2021 .

وفى سياق آخر استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لتجديد اعتماد كلية الطب البيطرى بمشتهر برئاسة الدكتور ياسر محمد السيد وعضوية كل من الدكتور أحمد سيد حموده والدكتور حنفى محمد مدبولى والدكتور جابر أحمد مجاهد والدكتور محمد السيد محمد.

وقال السعيد إن جامعة بنها حققت نتائج ملموسة فى قطاع الجودة والإعتماد حيث تم اعتماد 7 كليات وهم كليات الطب البيطرى والطب البشرى والتمريض والزراعة وهندسة شبرا والعلوم والاداب..

واشار رئيس الجامعة إلى انه جارى انشاء مستشفى تعليمى بيطرى للحيوانات الاليفة بارض الجامعة بالعبور لتقديم خدمة مميزة وتدريب الطلاب بكلية الطب البيطرى كما انه جارى إنشاء مبنى للمدرجات بفرع الجامعة الجديد بمدينة العبور باستثمارات 181 مليون جنيه.

وأكد المغربي، أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم اللازم لتجديد الاعتماد الاكاديمى لكلية الطب البيطرى لتجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان حودة التعليم والاعتماد.

واضاف المغربى أن كلية الطب البيطرى كانت أول كلية بجامعة بنها تحصل على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية منذ حوالى 6 سنوات واستكلمت كافة الوثائق اللازمة لتجديد الاعتماد.