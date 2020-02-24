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الإثنين، 24 فبراير 2020 04:16 م
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تعليم الوادى الجديد يطلق المشروع الوطنى للقراءة بمشاركة 420 مدرسة

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:02 م
تعليم الوادى الجديد يطلق المشروع الوطنى للقراءة بمشاركة 420 مدرسة صلاح مرغني وكيل تعليم الوادى الجديد
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلن صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد اليوم الإثنين، عن انطلاق فعاليات المشروع الوطنى للقراءة لطلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية وبمشاركة 420 مدرسة.

وأكد صلاح مرغنى، أن الهدف من اطلاق المشروع الوطنى للقراءة هو تشجيع الطلاب بالمدارس على العودة للقراءة الصحيحة ونشر ثقافة الاطلاع على الكتب الخارجية وتعريف الطلاب برموز العلم فى مصر والوطن العربى ومختلف دول العالم.

أضاف صلاح، أن القراءة هى أسلوب حياة، والبداية والنهاية لتحقيق معرفة أفضل وغرس قيم هامة فى نفوس الطلاب فى تلك المرحلة من عمر طلاب المدارس، لتشكيل عقولهم ومنحهم ثقافة ومعرفة تمكنهم مواجهة الأفكار المغلوطة.

من ناحية أخري، أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولات تفقدية مكثفة لعدد من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية منذ الصباح الباكر.  استهل جولته بمدرسة السلام الإعدادية القديمة، ومشيدًا بالمجهودات المبذولة للانتهاء من تركيب مظلات داخل المدرسة لحماية المتعلمين وذلك بناءا على توجيهات محافظ الإقليم ومنحه المدرسة 20 ألف جنيه دعما لتركيب تلك المظلات.

 

 


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