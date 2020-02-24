سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 07:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم البحر الأحمر تقيم معرض مصر للعلوم والهندسة بالغردقة بمشاركة 120 طالب

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:56 م
تعليم البحر الأحمر تقيم معرض مصر للعلوم والهندسة بالغردقة بمشاركة 120 طالب تقيم معرض مصر للعلوم والهندسة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن إقامة معرض مصر للعلوم والهندسة المحلي، بمكتبة مصر العامة، بمدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي،  محافظ البحر الأحمر وإشراف عام من هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر وتنفيذ مدير عام إدارة التطوير التكنولوجي برئاسة أحمد سعد عامر والمنسق العام للمشروع  عبد الحميد محمد حسن. 
 
وأكدت التربية والتعليم بالبحر الاحمر في بيان بها أن  معرض مصر للعلوم والهندسة "المحلي " يعد من أكبر مسابقات العلوم في المرحلة التعليم ماقبل الجامعي فضلا عن تنمية الفرصة للحلم وخلق الأفكار لدي الطلاب وفي هذه المسابقة يلتقي الباحثون من الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية من سن 14 حتى 18سنة.
 
وقالت المديرية ، أن تلك المعارض تتيح الفرصة للطلاب بالمشاركة في معارض دولية من خلال  ترشيحهم من قبل المعرض المحلي المقام في داخل محافظاتهم، وحددت المسابقة مدة المعرض 3 أيام علي ان يختتم المعرض باقامة  حفل ختام  وتكريم الطلاب الفائزين بمجمع إعلام الغردقة. 
 
والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المشاركين بالمعرض 120 طالب من أربع إدارات غارب بواقع 21 طالب و13 مشروع و القصير 18 طالب ب 11 مشروع  الغردقة 23 طالب و23  مشروع، ومرسي علم 8 طلاب بواقع 7 مشروع بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين والتي شاركت ب 50 طالب و28 مشروع. 
 
 تكونت لجنة التحكيم من أساتذة جامعات ومهندسين من جهات مختلفة منها علوم البحار والبيئة وشركة الكهرباء .
 
من جانب اخر تفقد الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الإثنين ، معهد الغردقة الإبتدائى، للإطمئنان على سير العملية التعليمية بالمعهد، ورافقه خلال جولته  حسن عبد الرحيم مدير التعليم الإبتدائى 
 
وتابع الفصول الدراسية، وقاعات رياض الأطفال، واطمأن إلى سير الحصص والمناهج ، وتناقش مع الطلاب للوقوف على مستواهم العلمي، ناصحا إياهم ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق الدرجات العالية والتفوق.
 
 
 
FB_IMG_1582549524059
 
FB_IMG_1582549530065
 
 
FB_IMG_1582549541660
 
 
FB_IMG_1582549544744
 
 
FB_IMG_1582549551010
 
 

البحرالاحمر

الغردقة

اخبار مصر

معرض العلوم والهندسة المحلي

تعليم البحر الأحمر

المنطقة الأزهرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة