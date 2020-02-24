تعليم البحر الأحمر تقيم معرض مصر للعلوم والهندسة بالغردقة بمشاركة 120 طالب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن إقامة معرض مصر للعلوم والهندسة المحلي، بمكتبة مصر العامة، بمدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر وإشراف عام من هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر وتنفيذ مدير عام إدارة التطوير التكنولوجي برئاسة أحمد سعد عامر والمنسق العام للمشروع عبد الحميد محمد حسن.

وأكدت التربية والتعليم بالبحر الاحمر في بيان بها أن معرض مصر للعلوم والهندسة "المحلي " يعد من أكبر مسابقات العلوم في المرحلة التعليم ماقبل الجامعي فضلا عن تنمية الفرصة للحلم وخلق الأفكار لدي الطلاب وفي هذه المسابقة يلتقي الباحثون من الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية من سن 14 حتى 18سنة.

وقالت المديرية ، أن تلك المعارض تتيح الفرصة للطلاب بالمشاركة في معارض دولية من خلال ترشيحهم من قبل المعرض المحلي المقام في داخل محافظاتهم، وحددت المسابقة مدة المعرض 3 أيام علي ان يختتم المعرض باقامة حفل ختام وتكريم الطلاب الفائزين بمجمع إعلام الغردقة.

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المشاركين بالمعرض 120 طالب من أربع إدارات غارب بواقع 21 طالب و13 مشروع و القصير 18 طالب ب 11 مشروع الغردقة 23 طالب و23 مشروع، ومرسي علم 8 طلاب بواقع 7 مشروع بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين والتي شاركت ب 50 طالب و28 مشروع.

تكونت لجنة التحكيم من أساتذة جامعات ومهندسين من جهات مختلفة منها علوم البحار والبيئة وشركة الكهرباء .