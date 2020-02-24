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تعليم البحر الأحمر تحقق فى اتهام مدرس بالتحرش بوالدة طالبة

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:21 م
تعليم البحر الأحمر تحقق فى اتهام مدرس بالتحرش بوالدة طالبة محافظة البحر الاحمر أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال هشام منير عبد الغنى، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن يتم التحقيق في واقعة اتهام أولياء أمور طالبات بمدرسة ابتدائية بالغردقة لمعلم بالمدرسة بالتحرش بوالدة إحدى التلميذات، وفرضه عليهن الحصول على دروس خصوصية لديه، مؤكدا أنه في حالة صحتها، سيتم إحالة المذكرة إلى الشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف منير أنه لا يسمح بأى مخالفات داخل المدارس، مؤكدا على أنه تلقى نسخة من الشكوى من أولياء الأمور، وجار التحقق من صحة الواقعة، وفى حالة صحتها، سيجرى إحالة المذكرة إلى الشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، والتى من شأنها الحفاظ على العملية التعليمية، طبقا للوائح والقوانين.

 

وكان كان عدد من أولياء أمور مدرسة ابتدائية بنات بمدينة الغردقة، تقدموا بمذكرة ضد أحد معلمي المدرسة، يتهمونه بسوء أخلاقه والتحرش بوالدة إحدى التلميذات، بالإضافة إلى إرهابه للتلميذات، وفرضه عليهن دروسًا خصوصية، حيث تقدم عدد من أولياء الأمور بمذكرة، إلى مسئولي التعليم ضد المدرس.

 

 

 

 


البحر الاحمر

الغردقة

تحرش معلم بولية امر

مدرسة السلام

التربية والتعليم

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