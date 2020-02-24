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تعقيم عربات "المترو" بأصفهان الإيرانية خوفا من تفشى كورونا.. فيديو

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:27 م
تعقيم عربات "المترو" بأصفهان الإيرانية خوفا من تفشى كورونا.. فيديو تعقيم مترو اصفهان
كتب محمد شعلان

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بسبب حالة الذعر التي تنتاب المواطنين في المدن الإيرانية لتفشى فيروس كورونا، قامت السلطات الإيرانية بإجراء عمليات تعقيم لقطارات الأنفاق "المترو" في مدينة أصفهان، تحسبا من انتقال فيروس "كورونا" إلى المدينة التي تعتبر حتى اللحظة خالية من أي إصابة بالفيروس الجديد، وعرضت قناة روسيا اليوم، فيديوهات لعمليات تعقيم عربات المترو من قبل الفرق الطبية قبل أن يستقل المترو المواطنين في أصفهان.

وقبل قليل، ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصا، حيث ذكرت السلطات الصحية المحلية، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل إصابات مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، حتى نهاية أمس الأحد، فى 24 منطقة على مستوى المقاطعات بالصين.

 

وفى طهران، قامت السلطات الإيرانية بعملية تعقيم، لوسائل النقل العام في العاصمة طهران، وسط هلع بين الإيرانيين من فيروس كورونا المستجد، الذى حصد حتى الآن 12 حالة، وبلغت عدد الإصابات المؤكدة 28 حالة.

 

وكانت أكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حالات الوفيات إلى 12 شخص، بسبب فيروس كورونا المستجد، ووصلت حالات الإصابة المؤكدة إلى 28 شخصا أغلبهم في مدينة قم جنوب العاصمة طهران أو ممن سافروا إلى هذه المدينة.

 

كما أكد عمدة العاصمة الإيرانية بيروز جناحى إصابة مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، بفيروس كورونا وذلك بعد تضارب في الانباء حول اصابته بالفيروس، حيث قال حناجى أن فحوصات مرتضى وتحاليل فيروس كرونا أكدت اصابته بالمرض، وأظهرت نتائج من تحاليل 3 أجراها إيجابية المرض، وأكد إصابته بالفيروس القاتل.

 

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فان المسئولين الذين خالطوا رحمان زادة، فرضوا على أنفسهم حجر صحى، وقال إبراهيم امينى، نائب رئيس البلدية، أن أعضاء بلدية طهران، رجحوا دخول الحجر الصحى بعد اختلاطهم برئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران.

 

وأمس علن رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي نجل الرئيس الاسبق رفسنجانى، أنه يخضع لفترة حجر صحى داخل منزله ولم يعد يخرج من المنزل، بعد اختلاطه برحمان زادة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تظهر عليه علامات الإصابة بالانفلونزا أو الزكام.


مترو اصفهان

ايران

فيروس كورونا

اصفهان

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