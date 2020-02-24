تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم بمحافظة الغربية.. صور

ورصد " اليوم السابع " أسعار اللحوم بالأسواق ومحلات الحرارة بحيث سجل سعر كيلو اللحوم البقري الصغيرة من 90 إلى 100 جنية للكيلو الواحد ، فيما سجل سعر كيلو اللحوم الجاموسي 85 جنية إلى 95 جنية للكيلو ، وسجل سعر كيلو اللحوم الضاني 105 جنية الي 110 للكيلو الواحد.

فيما شهدت أسواق الخضروات والفاكهة استقرارا ملحوظا في أسعار الخضروات والفاكهة ، وذلك وسط رقابة للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة ، كما قامت مباحث تموين الغربية برئاسة العميد محمد عتمان بتنظيم شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مدعمة .

فيما سجلت أسعار الخضروات ، طماطم 4 جنيه ، فلفل اخضر 7 جنيه ، فلفل ألوان الكيلو 15 جنيه ، بطاطا 3 جنيه ، خيار ممتاز 6 جنيه، بطاطس من 5 جنيه ، بصل احمر 6 جنيه، بصل ابيض 4 جنيه، جزر 4 جنيه، لمون 8 جنيه ، كوسة 6 جنيه، كابوتشي خس 7 ، بسلة 8 جنيه ، فاصوليا 9 جنيه ، قلقاس 9 جنيه .

بينما سعر كيلو الموز 7 جنية ، وسعر كيلو البرتقال 4 جنية ، وسعر كيلو اليوستفندي 3 جنية ، وسعر كيلو التفاح 15 جنية ، سعر كيلو التفاح الاصفر 18 جنية ، سعر كيلو الفراولة 6 جنية