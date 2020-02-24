تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.5% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.5% خاسرا 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.36 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.6 مليون سهم بقيمة 748 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.06% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 4.17%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.96%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.02%، سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 6.28% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.89%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.83% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.21%، محموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.28%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.25% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.99%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، عن استحواذها على عقارات سكنية فى جنوب إفريقيا مقابل قرابة 164 مليون دولار، مضيفة أن عملية الاستحواذ سوف تعزز استثمارات إنفستكورب الأمريكية فى العقارات المتعددة المساكن.

جدير بالذكر أن محفظة العقارات المتعددة المساكن تشكل الحيز الأكبر من منصة إنفستكورب العقارية بقيمة 2.3 مليار دولار، وتشمل 15 سوقا تضم 18 عقارا وأكثر من 14 ألف وحدة سكنية.

فيما أعلنت مجموعة البركة المصرفية، عن نتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية فى 2019، وحققت المجموعة صافى دخل عائد لمساهمى الشركة بلغ 105.7 مليون دولار مقابل 129.1 مليون دولار عام 2018، بنسبة انخفاض 18%، وبلغ مجموع صافى الدخل 180.2 مليون دولار مقابل 216.7 مليون دولار لعام 2018.

وأرجعت المجموعة، أسباب تراجع الأرباح إلى تأثرها بالتطورات النقدية والجيوسياسية فى البلدان التى تعمل بعض وحدات المجموعة فى معظم أشهر 2019، علاوة على قيام المجموعة برصد مخصصات تحوطية أكبر لوحدتها فى تركيا بغرض تعزيز سلامة أوضاعها المالية، وتمكينها من مواصلة الانطلاق والنمو في السوق التركى.