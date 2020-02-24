تجديد حبس زوجة الأب المتهمة بتعذيب نجلة زوجها حرقا بالشرقية

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مباحث مركز شرطة صان الحجر، بقيام " سمية ش م" ربة منزل مقيمة دائرة صان الحجر، بتعذيب الطفلة "منة ال ال " 8 سنوات ابنة زوجها، وإصابتها بحروق متعددة بأنحاء الجسد، باستخدام معلقة يتم تسخينها على النار، ووضعها على جسد الطفلة، مما تسبب فى إصاباتها بأنحاء الجسد، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1409 جنح مركز شرطة صان الحجر، لسنة 2020.

تمكن ضباط مباحث صان الحجر برئاسة النقيب أحمد سليم، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، من ضبط المتهمة، وتبين أن الطفلة تعيش معها بعد إنفصال والداتها عن أبيها، وقيام كل منهما بالزواج من جديد، وأن زوجة الأب قامت بتعذيب الطفلة، وتم إحالتها للنيابة العامة، التي قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع التجديد لها فى المواعيد القانونية.

يذكر أن قسم ثانى الزقازيق تلقى واقعة مشابهة، عندما تلقي بلاغا من " ت أ ف" 42 سنة عاملة بشركة أمن تابعة لمستشفي حكومي بالشرقية، بالعثور علي طفلة في حالة بكاء أمام منزلها بقرية كفر الحصر، وتبين أن الطفلة تدعي" د م ع غ" 13 سنة مصابة بحروق، واصطحبتها لقسم الشرطة وحررت محضر بالواقعة.

بسؤال الطفلة أفادت بقيام والدها" م ع ع" 43 سنة سايس مقيم دائرة قسم ثاني الزقازيق، وشقيقته" م" 41 سنة ربة منزل، بتعذيبها بحروق في الرقبة من الناحية اليسرى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2244 جنح قسم ثانى الزقازيق لسنة 2020.

تمكن ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث، من ضبط الأب وشقيقته، وتم إحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية.