انفوجراف.. جدول الأسعار الرسمية للسجائر لمنع التلاعب

نظرا للتفاوت الملحوظ في أسعار بيع السجائر من محل لآخر، لجأت مصلحة الضرائب المصرية، إلى تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، بناء على الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.



