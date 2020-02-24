الهجرة: تدعوا المصرى منفذ أول كوبرى علوى فى تاريخ أمريكا بدون "حديد" لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

كتب محمود راغب

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور نبيل جريس، عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارتها إلى ولاية ميتشجان.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مضيفة أنها شاهدت العديد من النماذج الرائعة فى العديد من المجالات خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدة بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بالدكتور نبيل جريس، حيث إنه أول من صمم وأشرف على تشييد وتنفيذ أول كوبري علوي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميشتجان، بدون استخدام حديد تسليح ويعتمد على ألياف الكربون والخرسانة، مما أهله لتلقى منحة تقدر بـ25 مليون دولار لاستكمال الأبحاث وتقديم رؤية لإنشاء 25 كوبرى آخر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بخبراء مصر بالخارج والذين شارك عدد كبير منهم من خلال مؤتمرات مصر تستطيع، فضلًا عن المجلس الاستشاري العلمي للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضم نخبة من علمائنا وخبرائنا في الخارج والداخل، موجهة الدعوة للدكتور نبيل جريس للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" ودعوة خبراء ورجال الصناعة أيضًا للمشاركة في النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتى سيتم تخصيصها لمناقشة قضية الصناعة، والتي تولي لها الدولة اهتمام كبير.

ومن ناحيته، أعرب الدكتور نبيل جريس عن فخره واعتزازه الشديد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: "نحمد الله الذي وهب مصر هذا الرئيس البطل الذى تحمل الكثير والكثير من أجل حماية مصر والنهوض بها والمضى بها قدمًا حتى تصبح في مصاف الدول الكبرى".

كما روى جريس موقفًا إنسانيًا نقلا عن والدته، وقال: "إن والدتي تبلغ من العمر 90 عامًا وتسير على كرسي متحرك، وأصرت على أن ألتقي الرئيس وأبلغه بأنها نزلت خصيصًا رغم كل ذلك للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية من أجل ما لمسته فيه من صدق وإخلاص وحب للوطن، وبالفعل حينما التقيت بالسيد الرئيس أبلغته كلمات والدتي له ورد سيادته عليّ قائلاً: ستات مصر جدعان".

يذكر أن الدكتور نبيل جريس من خريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة وندزور، وهو مدير مركز أبحاث المواد المبتكرة بكلية الهندسة جامعة ساوثفيلد بالولايات المتحدة، كما تولى عمادة كلية هندسة لورانس للتكنولوجيا بجامعة ساوثفيلد، وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز تقديرا لدوره في رفعة مهنة الهندسة المدنية.