سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تواجه اليوم متهما بتزوير أختام الدولة بمضمون محضر التحريات

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:00 ص
النيابة تواجه اليوم متهما بتزوير أختام الدولة بمضمون محضر التحريات تزوير مستندات_أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواجه النيابة العامة، اليوم الاثنين، متهما اشترك مع آخرين فى تشكيل عصابة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، بمحضر التحريات الأمنية في القضية، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ونجحت الجهات الأمنية في ضبط المتهم ، وتم ضبط بحوزته  مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الإستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة") .. كما تم ضبط (مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – وبطاقة رقم قومى مطموسة الإسم والأرقام - (5) أختام وأكلاشيهات - (11) عملة معدنية مختلفة - (44) ورقة تحمل شعارات لهيئات ومصالح حكوميه - (2) محضر إستلام أرض منسوب صدورهما لإحدى الهيئات الحكومية - (6) تقارير طبية فارغة – كمية من العقود ممهورين بخاتم شعار الجمهورية بدون بيانات – كمية من الشهادات والتوكيلات مزورة - مجموعة من الأدوات التى يستخدمها المتهم فى ممارسة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته إعترف بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.


اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

تزوير مستندات

اختام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقوط عاطل يزوال نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المستندات والمحررات بعين شمس

السبت، 22 فبراير 2020 01:48 م

21 أبريل.. الحكم على 6 متهمين بتزوير مستندات لتهريب الحاويات بجمارك بدر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:16 م

تجديد حبس متهم لاستيلائه على ملايين الجنيهات بتزوير مستندات هجرة غير شرعية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:41 م

حبس صاحب شركة بتهمة تزوير مستندات لتسفير المهاجرين بالإسكندرية

الإثنين، 27 يناير 2020 03:24 م

ضبط مالك شركة توريد مستلزمات تصوير بالغربية لقيامه بتزوير مستندات رسمية

الجمعة، 24 يناير 2020 02:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة