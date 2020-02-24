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الإثنين، 24 فبراير 2020 02:08 م
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المفوضية الأوروبية تخصص 232 مليون يورو مساعداتٍ لمواجهة كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:06 م
المفوضية الأوروبية تخصص 232 مليون يورو مساعداتٍ لمواجهة كورونا المفوضية الأوروبية
أ ش أ

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدات تصل إلى 232 مليون يورو لمساعدة الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الدولى لمواجهة تفشى فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وذكرت المفوضية - فى بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، أنها تتابع بقلق التطورات فى إيطاليا حيث تم تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، وأضافت: "سنرسل بعثة مشتركة من المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومنظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع لدعم السلطات الإيطالية".
 
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أن الجهاز التنفيذى الأوروبى يعمل على مدار الساعة لتعزيز الاستعدادات لمواجهة المرض داخل أوروبا والتعاون مع الصين وباقى الأطراف الدولية لمواجهته، فـ"لأوروبا دور قيادى تلعبه فى هذا المجال". 
 
وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن جزءاً من الأموال المعلن عنها اليوم ستصرف بشكل فورى والجزء الآخر على مراحل، وذلك لدعم منظمة الصحة العالمية والدول التى لا تمتلك أنظمة صحية جيدة.
 
بدوره، ذكر المفوض الأوروبى المكلف بشؤون إدارة الأزمات يانس ليناريتش، أن الاتحاد سيخصص 100 مليون يورو من مجمل حزمته لدعم الشراكة فى القطاعين العام والخاص لتطوير التجهيزات واللقاحات لمواجهة الفيروس، كما سيخصص مبلغ 3 ملايين يورو لدعم آلية الحماية المدنية وتمويل رحلات الإجلاء من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشى الفيروس.
 
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أكدت فى وقت سابق، أنها تواصل العمل على جميع الجبهات للتصدى لتفشى فيروس كورونا الجديد، رغم محدودية صلاحياتها فى هذا الملف.
 
وقالت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية إن المفوض الأوروبى المكلف بشؤون إدارة الأزمات يانس ليناريتش أكد ضرورة تعاون المجتمع الدولى بما أن الفيروس بات يؤثر على المزيد من البلدان، مضيفا أن الاتحاد كان قد خصص مؤخراً 10 ملايين يورو لدعم عمليات البحث العلمى بهدف فهم المرض وعلاجه.
 
وتتركز مسائل معالجة الأزمات وقضايا الصحة العامة فى يد عواصم الدول الأعضاء فى الاتحاد وسلطاتها المحلية، فى حين تقوم المفوضية بدور المنسق بين الجميع ومع الأطراف الدولية فى حال دعت الحاجة.
 

اوروبا

المفوضيه الاوروبيه

كورونا

فيروس كورونا

ايطاليا

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