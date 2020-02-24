الكويت تخاطب الفنادق لحجز فندق بالكامل كسكن لمصابى كورونا

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خاطبت وزارة المالية الكويتية، جميع الفنادق الموجودة بالبلاد، للبحث عن تخصيص فندق كامل بجميع خدماته، كسكن لإقامة المصابين بفيروس "كورونا المستجد COVID19"، وأوضحت "المالية الكويتية" – فى خطابها إلى مدراء الفنادق فى الكويت – أنها ترغب فى تأجير فندق بالكامل لمدة أسبوعين، شاملا تقديم 3 وجبات يومية للمصابين بالفيروس، لافتة إلى أن مبنى الفندق سيكون تحت إدارة وزارة الصحة الكويتية خلال تلك الفترة.

وعلى صعيد أخر كان وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، اليوم الاثنين، قد أصدر قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها، ومستلزمات فحص فيروس كورونا المستجد COVID19، وقالت (التجارة) الكويتية - فى بيان صحفي، إن القرار شمل حظرا مؤقتا لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح، والتى تحتوى على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلي، كما تضمن حظر القفازات الطبية، والملابس الوقائية للجسم والأحذية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد وجه فى اجتماعه الأسبوع الماضي، وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID19.

يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية، كانت قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التى أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجد COVID19)، وهى لمواطن كويتى يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودى يبلغ من العمر 61 عاما.. موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أى أعراض للمرض.

وأضافت أن الحالة الثالثة، هى لغير محددى الجنسية "بدون"، ويبلغ من العمر 21 عاما؛ حيث هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.