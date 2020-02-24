كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن القضاء الألمانى يفتح تحقيقا فى "محاولة قتل" بعدما دهست سيارة حشدا خلال كرنفال في ألمانيا

وكانت الشرطة الألمانية، أعلنت سقوط جرحى بعد قيام سيارة بدهس مشاركين في كرنفال.

وأشارت إلى أن الشرطة الألمانية اعتقلت المشتبه به في حادث الدهس، مضيفة أن منفذ حادثة الدهس فى ولاية "هسن" ألماني والسلطات الألمانية تلغي مهرجانات.

وذكرت شرطة ألمانيا، أن دوافع منفذ عملية الدهس في ولاية "هسن" غير معروفة بعد.

صحيفة بيلد الألمانية، قالت اليوم الاثنين،ـ إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا عندما اندفعت سيارة وسط استعراض بمهرجان في بلدة فولكمارسن.

وذكرت الصحيفة، أن حوالي ثلثهم إصاباتهم خطيرة، ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة بخصوص العدد.

وقالت الشرطة الألمانية على تويتر، إن جميع العروض المهرجانية في ولاية هيسه بغرب البلاد، حيث تقع فولكمارسن، ألغيت كإجراء احترازي.

من جهة أخرى ، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أنها لا تنظر حاليًا فى إغلاق حدودها مع إيطاليا، وذلك بعدما شهدت الأخيرة ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مائتى حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار قولها فى مؤتمر صحفى، إنه لم يصدر تحذير من السفر إلى إيطاليا وحتى هذه اللحظة لا ننتوي إصدار أية تحذيرات.