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القابضة الكيماوية: خفض الغاز نصف دولار يمثل مكسبا للشركات الصناعية

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:00 ص
القابضة الكيماوية: خفض الغاز نصف دولار يمثل مكسبا للشركات الصناعية وليد محمد الرشيد
كتب عبد الحليم سالم

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أكد وليد محمد الرشيد ،نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن خفض سعر الغاز ،ولو نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  ،يمثل مكسبا للشركات الصناعية .

وأضاف  الرشيد لـ " اليوم السابع"،  أن تراجع الدولار حاليا  ،ساهم في توفير مبالغ كبيرة للشركات ،فكل مليون دولار كان يتم دفعه بسعر 18 جنيه للدولار ، يتم دفعه حاليا أقل جنيهين ونصف يعنى توفير 2.5 مليون جنيه للشركات من كل مليون دولار كانت تدفعه وهذا مكسب في حد ذاته.

وأوضح الرشيد ، أن خفض سعر الغاز ، معناه خفض مصروفات الشركات وهذا أمر ايجابى للغاية ، موضحا أن شركات الأسمدة تحصل على المليون وحدة حرارية ب 4.5 دولار ونزول السعر ل4 دولارات أو 3.5 دولار ،يمثل مكسبا للشركات  خاصة شركات الأسمدة والحديد والورق مما سيساهم في خفض خسائرها من جانب وزيادة إيراداتها من جانب اخر وهو ما نأمله من الحكومة الفترة المقبلة .

جدير بالذكر أن شركات مطابع محرم وراكتا للورق والدلتا للاسمدة والنصر للاسمدة والنقل والهندسة وهى شركات تابعة للقابة الكيماوية تحقق خسائر نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنا سعر الغاز لتلك المصانع.

 


القابضة الكيماوية

وليد محمد الرشيد

غاز المصانع

سعر الغاز

قطاع الاعمال العام

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