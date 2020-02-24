العراق وأمريكا يؤكدان ضرورة التنسيق والعمل المشترك

بغداد /أ ش أ/

أكد رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد علاوى، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ضرورة التنسيق والعمل المشترك.

وذكر مكتب رئيس الوزراء ، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ، أن ذلك جاء خلال تلقى رئيس مجلس الوزراء علاوي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، حيث قدم بومبيو التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء ، وقاما الجانبان باستعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمى والدولي".

وأضاف "تم التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق فى مختلف المجالات، بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادى وتفعيل أطر التعاون بين البلدين".