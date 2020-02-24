سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 06:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق وأمريكا يؤكدان ضرورة التنسيق والعمل المشترك

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:00 ص
العراق وأمريكا يؤكدان ضرورة التنسيق والعمل المشترك محمد علاوى رئيس الوزراء العراقى المكلف
بغداد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد علاوى، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ضرورة التنسيق والعمل المشترك.

وذكر مكتب رئيس الوزراء ، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ، أن ذلك جاء خلال تلقى رئيس مجلس الوزراء علاوي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، حيث قدم بومبيو التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء ، وقاما الجانبان باستعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمى والدولي".

وأضاف "تم التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق فى مختلف المجالات، بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادى وتفعيل أطر التعاون بين البلدين".

 


العراق

أخبار العراق

أمريكا

ضرورة تنسيق العمل المشترك

محمد علاوى

وزير الخارجية الأمريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المالكى يدعو الكتل السياسية لعدم وضع العقبات أمام رئيس الوزراء العراقى الجديد

السبت، 22 فبراير 2020 04:54 م

عبد المهدى يدعو إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء العراقى المكلف بتشكيل الحكومة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:18 م

رئيس الوزراء العراقى المكلف يعلن الاقتراب من تحقيق تشكيلة وزارية مستقلة

السبت، 15 فبراير 2020 07:00 م

تيار الصدر يهدد رئيس الوزراء العراقى المكلف بإسقاطه خلال 3 أيام..إعرف السبب

الأحد، 09 فبراير 2020 07:33 م

المواجهات بين المحتجين وأتباع مقتدى الصدر تشتعل فى بغداد.. القبعات الحمراء تصطدم بـ"الزرقاء".. والشباب يتظاهرون فى محافظة واسط.. ورئيس الوزراء العراقى المكلف يبدأ لقاءات مع المحتجين لامتصاص غضب الشارع

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

اليوم.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

اليوم.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة