العراق: قوة أمريكية تعتقل شيخ عشيرة فى عملية انزال جوى بمحافظة الأنبار

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أفاد مصدر أمني عراقى فى محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، بأن قوة أمريكية اعتقلت شيخ عشيرة العبيد بعملية انزال جوى فى المحافظة.

وقال المصدر فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، - "إن قوة أمريكية مدعومة بقوة عراقية نفذت عملية انزال جوى فى ناحية البغدادى 90كم غرب الرمادى، واعتقلت الشيخ معدى العبيدى وهو شيخ عشيرة العبيد من منزله فى الناحية".

وأضاف أن القوة نقلت العبيدى الى قاعدة عين الأسد فى ناحية البغدادى، دون الإشارة الى سبب الاعتقال.

يذكر أن الشيخ معدى العبيدى يعتبر من الشيوخ البارزة فى الأنبار بمواجهة تنظيم "داعش" والقاعدة سابقا، فضلا عن كونه شيخ عشيرة العبيد فى منطقة البغدادى.