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الصين تحذر من السفر لأمريكا بسبب المعاملة غير العادلة فى إجراءات مكافحة كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:51 ص
الصين تحذر من السفر لأمريكا بسبب المعاملة غير العادلة فى إجراءات مكافحة كورونا سياح صينيين - صورة أرشيفية
رويترز

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حذرت الصين اليوم الاثنين مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، وقالت إن السياح الصينيين لاقوا معاملة غير عادلة هناك بسبب إجراءات مغالى فيها للوقاية من فيروس كورونا. كما استشهد بيان وزارة السياحة الصينية أيضا في التحذير "بالوضع الأمني" في الولايات المتحدة.

وانتقدت الصين مرارا الولايات المتحدة بسبب ما اعتبرته رد فعل مبالغا فيه على انتشار الفيروس والذى شمل قيودا على دخول الزوار من الصين.

وكانت قد قررت الصين تعليق أعمال البرلمان لأول مرة منذ عقود بسبب فيروس كورونا، وفى كوريا الجنوبية تم تأجيل جلسة البرنامج العامة المقرر عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين بعد تأكيد حضور مصاب مؤكد بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منتدى برلمانيا الأسبوع الماضي.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطى الحاكم "يون هو-دوك" للصحفيين:" إن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب لى إن-يونج اقترح على نظيره فى حزب المستقبل المتحد "شيم جيه-تشول" إلغاء الجلسة العامة بعد تأكيد أن "شيم" كان على اتصال بالمريض وخضع لاختبار الفيروس فى وقت مبكر من اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. كما ألغى حزب المستقبل المتحد أيضا اجتماعه العام، وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة استجواب مع رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين حول قضايا السياسة والأمن القومي.

 


الصين

امريكا

كورونا

وزارة السياحة الصينية

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