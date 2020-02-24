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الإثنين، 24 فبراير 2020 03:46 م
خالد صلاح
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الصين: التسلسل الجينى لكورونا يؤكد عدم تحوره بشكل كبير حتى الآن

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:08 م
الصين: التسلسل الجينى لكورونا يؤكد عدم تحوره بشكل كبير حتى الآن صورة مجهرية لفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أن البيانات التى تم جمعها للتسلسل الجينى لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أظهرت عدم حدوث تحور كبير فى الفيروس حتى الآن، جاء ذلك فى تصريح اليوم لـ "ليانغ وان نيان" رئيس فريق الخبراء الصينى ضمن فريق الخبراء المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين المتواجد حاليا فى الصين للمساعدة فى التحقيقات بشأن تفشى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
 
وقال نيان، "استنادا إلى البيانات التى تم جمعها من 104 تسلسلات جينية، لم يكن هناك تحورا كبيرا فى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حتى الآن، حيث أظهرت البيانات تجانسا بنسبة 99%".
 
وبدأ فريق الخبراء، المشترك عمله فى الصين فى 16 فبراير الجارى وأنهى تحقيقات أجراها فى بكين ومقاطعتى قوانغدونغ وسيتشوان، قبل أن يسافر إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس) أمس الأول /السبت/ للمساعدة فى التحقيقات بشأن تفشى فيروس (كوفيد-19).
 
وفى سياق منفصل، أكد المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" –فى تصريح اليوم- أن الصين مستعدة للعمل مع الأطراف المعنية من بينها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتقديم المساهمات لقضية الصحة العامة الإقليمية والدولية.
 
وأضاف جيان، أن اجتماع وزراء خارجية الصين وآسيان نهاية الأسبوع الماضى حول قضية الالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد، والذى عقد فى فينتيان بلاوس، كان أول اجتماع إقليمى متعدد الأطراف لوزراء الخارجية لدول الإقليم حول أمن الصحة العامة الأمر الذى يعد نموذجا لتعاون الدول الإقليم لمواجهة طواريء الصحة العامة وإشارة قوية إلى أن الصين تعمل مع آسيان للتغلب على الصعوبات الحالية.
 
وتابع جيان، أنه لا أحد يستطيع مواجهة الفيروس بمفرده، وأن التعاون والمساعدة المتبادلة هما الموقف الصحيح، مشيرا إلى أن الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون والدعم المتبادل مع الأطراف المعنية من بينها آسيان بموقف مفتوح وشفاف ومسؤول وتقديم مساهماتها فى قضية الصحة العامة الإقليمية والدولية.
 

الصين

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد

منظمه الصحه العالميه

الصحه العالميه

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