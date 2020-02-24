الصين: إصابة أكثر من 3 آلاف من العاملين بالصحة بفيروس كورونا

رويترز

قال مسؤول فى لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الاثنين إن أكثر من 3 آلاف من العاملين فى قطاع الصحة فى الصين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الذى ظهر فى البلاد فى أواخر العام الماضي.

وقال المسؤول ليانج وان نيان أثناء مؤتمر صحفى مشترك مع بوريس أيلوارد رئيس وفد منظمة الصحة العالمية فى الصين إن أغلب حالات الإصابة ظهرت فى إقليم هوبى مركز انتشار المرض الذى أودى بحياة نحو 2600 شخص فى بر الصين الرئيسى حتى الآن.

وأضاف أن الإصابات وقعت على الأرجح بسبب الافتقار للمعدات الوقائية وبسبب الإرهاق.

ومن جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدات تصل إلى 232 مليون يورو لمساعدة الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الدولى لمواجهة تفشى فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وذكرت المفوضية - فى بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، أنها تتابع بقلق التطورات فى إيطاليا حيث تم تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، وأضافت: "سنرسل بعثة مشتركة من المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومنظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع لدعم السلطات الإيطالية".

وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أن الجهاز التنفيذى الأوروبى يعمل على مدار الساعة لتعزيز الاستعدادات لمواجهة المرض داخل أوروبا والتعاون مع الصين وباقى الأطراف الدولية لمواجهته، فـ"لأوروبا دور قيادى تلعبه فى هذا المجال".

وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن جزءاً من الأموال المعلن عنها اليوم ستصرف بشكل فورى والجزء الآخر على مراحل، وذلك لدعم منظمة الصحة العالمية والدول التى لا تمتلك أنظمة صحية جيدة.