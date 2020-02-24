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الصحة العالمية: كورونا لن يستطيع مقاومة الأجواء الحارة للعراق خلال الصيف

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:04 م
الصحة العالمية: كورونا لن يستطيع مقاومة الأجواء الحارة للعراق خلال الصيف ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق أدهم إسماعيل
أ ش أ

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قال ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق أدهم إسماعيل، إن فيروس "كورونا" لن يستطيع مقاومة الأجواء الحارة للعراق خلال موسم الصيف، مشيدًا بإجراءات الحكومة العراقية بشأن مواجهة الفيروس، وأضاف إسماعيل -فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين، أن العراق استجاب بشكل مثالى فى التعامل مع فيروس "كورونا"، ونجح فى إجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية (مركز تفشى الفيروس) بشكل سريع للغاية، وتمكن من عزلهم لمدة 14 يومًا، ومن ثم إخلاء سبيلهم بعد التأكد من عدم إصابتهم.
 
وتابع إسماعيل، أن العراق يمتلك كافة المعدات الضرورية لفحص المصابين بفيروس "كورونا" القادمين إلى المطارات والمنافذ الحدودية بعد إمدادها بتلك المعدات من قبل منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن نشر أكثر من 100 ألف ملصق دعائى من أجل توعية المواطن.
 
وأردف إسماعيل، قائلًا إن الأجواء الحارة للعراق فى الصيف المقبل ستقضى على فرصة انتشار "كورونا"، إلا أن السلطات مطالبة بإبقاء الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.
 
وكانت دولة العراق، قد أعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا تعود لطالب إيراني.
 
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أشادت يوم أمس الأحد، بإجراءات الحكومة العراقية بشأن مواجهة فيروس كورونا، مبينة ان كورونا لن يستطيع مقاومة الاجواء الحارة للعراق خلال موسم الصيف.
 
وفى تصريح لممثل المنظمة فى العراق "أدهم إسماعيل" قال فيه: أن "العراق استجاب بشكل مثالى فى التعامل مع فيروس كورونا ونجح فى اجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية بشكل سريع للغاية وتمكن من عزلهم لمدة 14 يوما ومن ثم اخلاء سبيلهم بعد التأكد من عدم اصابتهم".
 
وأضاف إسماعيل، أن العراق يمتلك كافة المعدات الضرورية لفحص المصابين بالكورونا القادمين الى المطارات والمنافذ الحدودية بعد تزويد المنظمة بتلك المعدات، فضلا عن نشر اكثر من 100 الف بوستر دعائى من اجل توعية المواطن، مبينا ان “الاجواء الحارة للعراق فى الصيف المقبل ستقضى على فرصة انتشاره الا ان العراق مطالب بإبقاء الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس".
 

العراق

منظمه الصحه العالميه

الصحه العالميه

كورونا

فيروس كورونا

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