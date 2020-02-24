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الصحة السعودية: التنسيق مع الكويت لعلاج المواطن المصاب بفيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:05 ص
الصحة السعودية: التنسيق مع الكويت لعلاج المواطن المصاب بفيروس كورونا كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت وزارة الصحة السعودية، ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودى فى الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن، الذى سيبقى فى الكويت لحين شفائه، وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة السعودية عبر حسابها على تويتر،"إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودى فى الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد، نوضح أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذى سيبقى فى الكويت لحين شفائه بإذن الله، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية".

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وكانت وكالة وزارة الصحة الكويتية، أعلنت صباح اليوم، الاثنين، عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا فى الكويت من العائدين من مشهد الإيرانية، وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطن كويتى والثانية لمواطن سعودى والحالة الثالثة لشخص من غير محددى الجنسية.

وأضافت الوزارة، أن الحالات الثلاث هى، الأولى فى الكويت، كانوا بين 700 شخص تم إجلاؤهم من مدينة مشهد فى شمال شرق إيران الأسبوع الماضى، وأضافت أنّ الفحوصات الأولية كشفت أن الحالات الثلاث تحمل نتائج مؤكدة.

وقالت الوزراة فى بيان صحفى، إن المواطن الكويتى يبلغ من العمر 53 عاما أما السعودى يبلغ من العمر 61 عاما، وإن الحالة الصحية للمصابين إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أى أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهى لشخص من غير محددى الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض وإن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.

 


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الصحة السعودية

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