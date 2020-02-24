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الشرطة الألمانية: سيارة تندفع وسط مهرجان وإصابة عدة أشخاص

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:53 م
الشرطة الألمانية: سيارة تندفع وسط مهرجان وإصابة عدة أشخاص الشرطة الألمانية
رويترز ووكالات الأنباء

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قالت الشرطة الألمانية ، إن سيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض بمهرجان في بلدة فولكمارسن ، اليوم الاثنين ، ويُعتقد أن عدة أشخاص أصيبوا.وأضافت الشرطة أنها اعتقلت السائق.

من جهة أخرى ، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أنها لا تنظر حاليًا فى إغلاق حدودها مع إيطاليا، وذلك بعدما شهدت الأخيرة ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مائتى حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار قولها فى مؤتمر صحفى، إنه لم يصدر تحذير من السفر إلى إيطاليا وحتى هذه اللحظة لا ننتوي إصدار أية تحذيرات.

وكان رئيس وكالة الدفاع المدنى الإيطالى أنجيلو بوريلي، قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين مصرع 5 أشخاص وإصابة 219 آخرين على الأقل بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا تتركز فى بر الصين الرئيسي الذى سجل أكثر من 77 ألفًا ومائة حالة إصابة، تليها اليابان بتسجيل 840 حالة إصابة وكوريا الجنوبية (833 حالة).

وتعتبر إيطاليا، بعد القفزة الحالية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أكبر بؤرة للفيروس خارج آسيا. 

 

 


المانيا

الشرطة الألمانية

مهرجان

كورونا

فيروس كورونا

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