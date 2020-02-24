السعودية.. وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقى سفير بريطانيا

وكالات

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة نيل كرومبتون.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وعبر الوزير السعودى عن تمنياته بالتوفيق للسفير المعين في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر اللقاء ، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم.

كان وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، التقى الأحد، وفدا من البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية برئاسة هانا نويمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء- علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وبحثا المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الجبير نفى في وقت سابق، وجود أى قنوات تواصل خلفية بين السعودية وإيران، مؤكدا أن الرياض تعلن موقفها بوضوح وهو مطالبة إيران باحترام الأعراف الدولية.

وقال الجبير على هامش مباحثاته مع وزيرة خارجية النرويج، ايني إريكسون، في الرياض الأربعاء الماضى ـ "لا توجد قنوات تواصل خلفية مع إيران وموقفنا من إيران واضح جدا"، مطالبا إيران بالالتزام بالأعراف الدولية والقانون الدولي، ومبدأ احترام سيادة الدول الأخرى، والتوقف عن دعم الإرهاب وتوفير صواريخ باليستية للإرهابيين .

وطالب الجبير إيران بالالتزام بحسن الجوار مع الخليج، مشددا على ضرورة تغيير سلوكها لو أرادت أن تتعامل بطريقة طبيعية مع العالم.

وفيما يخص الشأن اليمنى، أكد الجبير على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لليمن ودعم مهمة الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك.