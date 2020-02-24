الزراعة تعلن فتح سوقين جديدين أمام البرتقال للارجنتين والتمور لاستراليا

كتب عز النوبى

واصلت وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فتح اسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية سواء الخضر والفاكهة ، وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

واعلن الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه تم فتح سوق الارجنتين أمام الصادرات المصرية من الموالح ، وفتح سوق جديد في استراليا أمام الصادرات المصرية من التمور الطازجة، مؤكدا أن فتح اسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية لعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة، موضحا أن مصر تواصل خطتها لفتح المزيد من الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية المصرية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى ، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه بضرورة فتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير النقد الأجنبي، مشير الى فتح أسوق جديد أمام البرتقال المصري الموسم التصديرى الجديد تزيد الصادرات ، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة له في العالم ، حيث يتم للتفاوض حالياً من أجل فتح أسواق جديدة امام الموالح المصرية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى، أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، حيث تعتمد المفاوضات على تقديم الملف الفنى بشأن اشتراطات تصدير الموالح والتوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التى تطلبها السوق المستوردة ، حيث تعمل وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، على تطبق جميع الاشتراطات المعمول بها لتصدير جميع المنتجات الزراعية والتى تتوافق مع الاشتراطات الدولية .

وأكد تقرير الحجر الزراعى ، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة. ، وإجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ،وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة، و وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى وادراجها فى قائمة سوداء ، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.





