الرئيس العراقى يشدد على ضرورة اتخاذ كافة الاحترازات بشأن فيروس كورونا

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شدد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة اتخاذ كافة الاحترازات بشأن فايروس "كورونا"، وأوضح مكتب الرئيس العراقى - فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن صالح بحث مع وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوى الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الصحة لمنع دخول الحالات الوبائية وانتشارها مثل فايروس كورونا.

وأكد صالح، ضرورة إيلاء الوزارة الأهمية القصوى لمواجهة الأمراض الانتقالية، وتهيئة الفحوصات الطبية اللازمة لمنع دخول وباء كورونا إلى البلاد، مشددًا على ضرورة تطوير أداء المراكز والمؤسسات الصحية، واتخاذ كافة الاحترازات التى من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، استعرض وزير الصحة خطط الوزارة لمواجهة خطر فايروس كورونا والخطوات المتخذة لحماية المواطنين من التعرض لهذا الوباء من خلال توفير البيئة الصحية الملائمة.

وكانت دولة العراق، قد أعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا تعود لطالب إيراني.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أشادت يوم أمس الأحد، بإجراءات الحكومة العراقية بشأن مواجهة فيروس كورونا، مبينة ان كورونا لن يستطيع مقاومة الاجواء الحارة للعراق خلال موسم الصيف.

وفى تصريح لممثل المنظمة فى العراق "أدهم إسماعيل" قال فيه: أن "العراق استجاب بشكل مثالى فى التعامل مع فيروس كورونا ونجح فى اجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية بشكل سريع للغاية وتمكن من عزلهم لمدة 14 يوما ومن ثم اخلاء سبيلهم بعد التأكد من عدم اصابتهم".

وأضاف إسماعيل، أن العراق يمتلك كافة المعدات الضرورية لفحص المصابين بالكورونا القادمين الى المطارات والمنافذ الحدودية بعد تزويد المنظمة بتلك المعدات، فضلا عن نشر اكثر من 100 الف بوستر دعائى من اجل توعية المواطن، مبينا ان “الاجواء الحارة للعراق فى الصيف المقبل ستقضى على فرصة انتشاره الا ان العراق مطالب بإبقاء الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس".