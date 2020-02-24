الخارجية الإيطالية: ماكرون سيشارك فى قمة نابولى لبحث التطورات الإقليمية

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صرح وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، بأن بلاده تعتزم تعزيز التعاون مع فرنسا، سواء فى مجال الأعمال أو فيما يتعلق بالوضع فى ليبيا، وأضاف دى مايو - فى مقابلة أجرتها معه، اليوم الإثنين، صحيفة "إل ماتّينو" الإيطالية، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيشارك فى أعمال القمة الحكومية الـ35 بين إيطاليا وفرنسا التى تستضيفها مدينة "نابولى"، مؤكدا أن هذه القمة تعد فى غاية الأهمية لانعقادها بعد انقطاع دام نحو ثلاث سنوات، منذ انعقاد القمة الأخيرة بين البلدين فى مدينة "ليون " الفرنسية عام 2017، بينما عقدت القمة الثنائية التى سبقتها واستضافتها إيطاليا عام 2016 بمدينة "البندقية".

وأشار، إلى أن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى، و12 وزيراً من الحكومة الإيطالية سيشاركون فى أعمال القمة.

وأوضح أن، إيطاليا وفرنسا، تربطهما علاقات ممتازة تسعى (روما ) إلى تحسينها ، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى بين البلدين بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تحقيق استقرار ليبيا.

ولفت إلى، أن فرنسا وإيطاليا دولتان مؤسستان للاتحاد الأوروبى تدركان مسؤولياتهما فى الوقت الراهن ، لا سيما فى مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" بريكست " ، منوها بأهمية المساهمة فى عملية التكامل الأوروبى ، وتعزيز دور بلدان المتوسط.

ومن المقرر، أن يبحث وزير الخارجية الإيطالى مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان قضايا تتعلق بالهجرة ، والتطورات فى منطقة الساحل الأفريقى وشرق المتوسط والخليج العربي.